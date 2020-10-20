التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
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عيد إسرائيلي للانبطاح الإماراتي.. نتنياهو يُقدم هدية لابن زايد بعد أن باع فلسطين وهذا ما سيجري في مطار بن غوريون

كتب Author 2
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قالت ، إن تستعد لتوقيع اتفاق ثنائي مع ، اليوم الثلاثاء، يقضي بإعفاء متبادل لمواطني الدولتين من الحصول على تأشيرات الدخول.

 

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن الإمارات ستصبح أول دولة عربية لا يطلب من الإسرائيليين الحصول على دخول إليها، وكذلك الدولة الوحيدة التي تبرم معها إسرائيل اتفاقية إعفاء من التأشيرات.

 

وأضافت: “ستصبح الإمارات بذلك أول دولة عربية لا يطلب من الإسرائيليين الحصول على تأشيرة دخول إليها أول جواز سفر أجنبي”.

 

وسيتم توقيع الاتفاق في إطار “لقاء القمة الثلاثية في مطار ”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، ووزير المالية الإماراتي عبيد بن حميد الطيار، وسيلقي الثلاثة بياناً مشتركاً.

 

وفي السياق، علقت صفحة إسرائيل بالعربية على القمة الإماراتية الإسرائيلية الأمريكية، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، بالقول: “يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط، لأول مرة، يهبط اليوم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة في في إسرائيل”.

 

وقال الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، في تغريدة رصدتها “وطن“: “إجراء حفل استقبال رسمي في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب للوفد الإماراتي الذي يضم وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير وعبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، سيصلان برحلة جوية مباشرة من مطار #ابو_ظبي، ويرافق الوفد الإماراتي وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين”.

 

وكانت “تل أبيب” وأبوظبي وقعتا اتفاقية جديدة، الأحد الماضي، يتم بموجبها تسيير 28 رحلة جوية بين الجانبين أسبوعياً.

 

وأمس الاثنين، وصلت أول رحلة تجارية مباشرة قادمة من في مطار “بن غوريون” الدولي بالقرب من “تل أبيب” تابعة لشركة “الاتحاد للطيران”.

 

وتوصلت الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر الماضي في .

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