مقاطع فاضحة لفاشينستا ايرانية تتسبب بطردها من الكويت .. والداخلية تعلن الحرب على المشاهير “قليلي الحياء”

كشف مصدر أمني كويتي أن الامن الجنائي أبعد فاشينستا ايرانية بسبب نشرها صورا اعتُبرت مخلة بالآداب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصدر فقد تم توقيف الفاشينستا والتحقيق معها في مجموعة من الصور والمقاطع التي وُصفت بـ”المبتذلة” قبل أن يتقرر إبعادها عن البلاد.

وذكر المصدر ان الوافدة الإيرانية لم تبرر لرجال المباحث تلك المقاطع والصور التي تم نشرها على حسابها وحساب آخرين حيث بدت في الصور بشكل وصفه البعض بالابتذال.

وجاء إبعاد الفاشنيستا الإيرانية من الكويت بعد نحو 72ساعة من إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل على خلفیة مقاطعها الفاضحة.

كما ضبطت إدارة الجرائم الإلكترونية الفاشينستا الكويتية سارة الكندري وزوجها بعدما قامت بنشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي ووصف المقطع بأنه يحوي إيحاءات غير مقبولة ومخالفة للآداب العامة.

وجرى حجز الفاشينستا سارة الكندري 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وأكد مصدر أمني كويتي ان هناك توجه لضبط العديد من المشاهير الذين يقومون بخدش الحياء العام سواء من خلال صور أو مقاطع، لافتا الى ان هذا يشمل مواطنين ووافدين ومن الجنسين.

وقال ان هناك تعليمات بإبعاد غير الكويتيين الى بلدانهم فورا وبالنسبة للكويتيين فإن الأمر يتراوح بين الاستدعاء والتنبيه والتوقيع على تعهد أو الإحالة للنيابة، وهذا مرهون بحجم التجاوز الذي يتم رصده.

ونوه المصدر الى وجود قائمة من الأسماء يتم تفحص ما نشروه في الآونة الأخيرة وما هم بصدد نشره بحيث سيتم التعامل مع هؤلاء وفق القانون وإبعاد الوافدات إلى اوطانهن مع ادراج اسمائهن على قوائم غير المصرح لهم بالدخول، مجددا التأكيد على انه لا تهاون مع كل ما يخدش الحياء.