“شاهد” وداع حار من نتنياهو لمضيفات الإمارات على سلم الطائرة الإماراتية لحظة مغادرتها تل أبيب

نشر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مقطعا مصورا على حسابه الرسمي بتويتر، لمغادرة طائرة الوفد الإماراتي مطار “بن غوريون” بعد انتهاء اللقاء معه.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) وداع حار بين نتنياهو ومضيفات طائرة الاتحاد الإماراتية. اللائي وقفن على سلم الطائرة قبل إقلاعها وتبادلن مع نتنياهو السلام والتلويح بالوداع.

رئيس الوزراء نتنياهو يودع طاقم طائرة "الاتحاد" التي أقلت البعثة الإماراتية إلى إسرائيل. pic.twitter.com/kTNpp7MH8B — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 20, 2020

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبال الوفد الإماراتي، الذي ترأسه وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير.

وجاء المسؤولون الإماراتيون برفقة وفد أميركي ضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط آفي بركوفيتش. في طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية هبطت في مطار بن غوريون.

واقتصرت زيارة الوفد الإماراتي على مطار بن غوريون، واستغرقت حوالي 4 ساعات، في ظل إجراءات احترازية صارمة لمواجهة وباء كورونا.

وقال نتنياهو لدى استقباله المسؤولين الإماراتيين “نكتب التاريخ بطريقة ستتوارثها الأجيال.. أعتقد أن زيارة وفد من الإمارات بهذا المستوى الرفيع ستظهر لشعوبنا وللمنطقة وللعالم بأسره فائدة العلاقات الودية والسلمية”.

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