أحلام ومبارك الهاجري
أحلام ومبارك الهاجري
حياتنا

“حبيبي وقطعة من قلبي”.. “شاهد” أحلام لا تستطيع زيارة زوجها المريض وتطلب منه أن يسامحها!

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أثارت الفنانة الإماراتية الشامسي، جدلاً واسعاً عقب إعلانها مرض زوجها بطل الراليات القطري، ، وطلبها منه السماح.

 

وكتبت أحلام الشامسي في تغريدة رصدتها “وطن“: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

 

وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على مواساة أحلام بمرض زوجها الذي لم تُوضحه، منهم أنغام ونوال الكويتي، ورزان مغربي، و رابح صقر، سالم الهندي، ماغي بوغصن، أمل حجازي، رامي عياش، أسماء المنور، رؤى الصبان، نسرين طافش، سميرة سعيد، اروى، لطيفة، الأميرة ريم بمن طلال، ابتسام تسكت، مي سليم، غادة عبدالرازق، عبير صبري، زينب فياض، ديانا حداد، جومانة مراد، ونشوى الرويني وغيرهم.

 

 

وخمن المتابعون أن يكون مبارك الهاجري قد أصيب بفيروس “” المستجد، واستدلوا على ذلك بكلام أحلام الشامسي بأنها لا تستطيع الاقتراب منه وخدمته، كما أن طلبها أن يسامحها يدل على أنه أصيب بمرض خطير.

 

الجدير بالذكر أن مبارك الهاجري (57 عاماً)، تزوج في 19 يونيو 2003 من أحلام الشامسي وأنجبت منه 3 أبناء هم فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010 ولكنه كان متزوج قبل ذلك من ابنة عمه وله منها ابن يدعى محمد، ولذلك تكتب أحلام “بو محمد”.

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