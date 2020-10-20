“حبيبي وقطعة من قلبي”.. “شاهد” أحلام لا تستطيع زيارة زوجها المريض وتطلب منه أن يسامحها!

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جدلاً واسعاً عقب إعلانها مرض زوجها بطل الراليات القطري، مبارك الهاجري، وطلبها منه السماح.

وكتبت أحلام الشامسي في تغريدة رصدتها “وطن“: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب 😭… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

وحرص العديد من الفنانين والمشاهير على مواساة أحلام بمرض زوجها الذي لم تُوضحه، منهم أنغام ونوال الكويتي، ورزان مغربي، و رابح صقر، سالم الهندي، ماغي بوغصن، أمل حجازي، رامي عياش، أسماء المنور، رؤى الصبان، نسرين طافش، سميرة سعيد، اروى، لطيفة، الأميرة ريم بمن طلال، ابتسام تسكت، مي سليم، غادة عبدالرازق، عبير صبري، زينب فياض، ديانا حداد، جومانة مراد، ونشوى الرويني وغيرهم.

ياليت تراسلين زوجك على الخاص

و خلي شغل المراهقات هذا — بدر (@BaaaderBm) October 19, 2020

سلامة قلبه ان شاءالله ما يشوف شر🙏🏻🙏🏻 — Amal Hijazi (@AmalHijazi) October 19, 2020

الف سلامه ام فاهد وقدامه العافيه يارب 🌹🙏🌹🌹 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) October 19, 2020

ألف لاباس عليه اخوي والحمدلله علي سلامته والله يجمعكم قريب ان شاءالله اختي أجر وعافيه💙 — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) October 19, 2020

سلامته الله يعافيه ولا يريه مكروه ويحفظ لك احبابك — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 19, 2020

سلامة قلبو حبيب القلب . انشالله معافى ويرجع ليكم باحسن حال — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 19, 2020

الف سلامه وربنا يطمن قلبك عليه ياحبيبتي ويرجع بيته بألف سلامه 🙌🏽♥️ — Angham (@Angham) October 19, 2020

ألف سلامة عليه حبيبتي أحلام. ربنا يعافيه و يقومه بالسلامة إن شاء الله. — Hassan El Shafei (@Hassanelshafei) October 20, 2020

الله يشافيه ويعافيه 🤲🏻 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) October 19, 2020

الف سلامة على قلبه و انشالله الشفا السريع — Razan El Moghrabi (@RazanElMoghrabi) October 19, 2020

الحمد لله على سلامة زوجك أم فاهد ، ولا بأس طهور إن شاءالله . الله يخليكم لبعض . — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) October 19, 2020

وخمن المتابعون أن يكون مبارك الهاجري قد أصيب بفيروس “كورونا” المستجد، واستدلوا على ذلك بكلام أحلام الشامسي بأنها لا تستطيع الاقتراب منه وخدمته، كما أن طلبها أن يسامحها يدل على أنه أصيب بمرض خطير.

الجدير بالذكر أن مبارك الهاجري (57 عاماً)، تزوج في 19 يونيو 2003 من أحلام الشامسي وأنجبت منه 3 أبناء هم فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010 ولكنه كان متزوج قبل ذلك من ابنة عمه وله منها ابن يدعى محمد، ولذلك تكتب أحلام “بو محمد”.

شاهد أيضا: “فضیحة على مستوى تویتر” .. أحلام تكشف عن حبيبة ابنها “فاهد”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك