علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
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رسالة من كاتب عُماني لكل من يتمنى تطبيع السلطنة مع الاحتلال لينال من مكانة الشيخ أحمد الخليلي

كتب وطن
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بعث الكاتب والسياسي العُماني البارز ، برسالة لكتائب الذباب والحسابات المحرضة ضد عمان والتي تمنت أن تطبع السلطنة مع الكيان المحتل لإحراج مفتي السلطنة الشيخ ، الذي أصدر عدة بيانات ندد فيها بالتطبيع وبيع قضية فلسطين.

 

وفي هذا السياق قال علي المعشني في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”من يتمنى تطبيع السلطنة مع كيان العدو كي ينال من مكانة سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة، سماحته تحدث عن بمايمليه عليه الشرع والضمير”

 

 

وشدد الكاتب العماني على أن إدانة مفتي السلطنة للتطبيع هي كإدانته للربا وبيع الخمور ومافي حكمها.

 

وبالتالي ـ وبحسب علي المعشني ـ فموقفه لايعني الخروج ولا التحريض على ولي الأمر ولا المساس بالسلم المجتمعي .”

 

وكان مفتي سلطنة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي،  هاجم أول أمس، الأحد، تطبيع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووصف الخليلي في تغريدة بموقع “تويتر” التطبيع بأنه “ظاهرة سلبية جديدة”، موضحا أنها تتمثل في “التودد إلى العدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء”.

 

 

وتابع الخليلي: “قد سارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدها لها أوتادا وقلاعا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم”.

 

وكان الخليلي قد اعتبر أن التطبيع بين وإسرائيل ومد اليد لمن وصفه بالعدو الغاصب، هو بمثابة الخيانة لهذه الأمة ومقدساتها.

 

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات مع ، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية موجة تنديد عارمة بهذه الخطوة، في مقابل ترحيب بعض الأفراد في البلدين بهذا التطبيع.

 

وعلى صعيد الدولة، رحّبت سلطنة عمان باتفاقات التطبيع في إطار ما وصفته بحقوق الدول السيادية.

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