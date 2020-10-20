رسالة من كاتب عُماني لكل من يتمنى تطبيع السلطنة مع الاحتلال لينال من مكانة الشيخ أحمد الخليلي

بعث الكاتب والسياسي العُماني البارز علي بن مسعود المعشني، برسالة لكتائب الذباب والحسابات المحرضة ضد عمان والتي تمنت أن تطبع السلطنة مع الكيان المحتل لإحراج مفتي السلطنة الشيخ أحمد الخليلي، الذي أصدر عدة بيانات ندد فيها بالتطبيع وبيع قضية فلسطين.

وفي هذا السياق قال علي المعشني في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”من يتمنى تطبيع السلطنة مع كيان العدو كي ينال من مكانة سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة، سماحته تحدث عن التطبيع بمايمليه عليه الشرع والضمير”

من يتمنى تطبيع السلطنة مع كيان العدو كي ينال من مكانة سماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة : سماحته تحدث عن التطبيع بمايمليه عليه الشرع والضمير وادانته للتطبيع كادانته للربا وبيع الخمور ومافي حكمها، وبالتالي فموقفه لايعني الخروج ولا التحريض على ولي الأمر ولا المساس بالسلم المجتمعي . — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) October 20, 2020

وشدد الكاتب العماني على أن إدانة مفتي السلطنة للتطبيع هي كإدانته للربا وبيع الخمور ومافي حكمها.

وبالتالي ـ وبحسب علي المعشني ـ فموقفه لايعني الخروج ولا التحريض على ولي الأمر ولا المساس بالسلم المجتمعي .”

وكان مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هاجم أول أمس، الأحد، تطبيع عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف الخليلي في تغريدة بموقع “تويتر” التطبيع بأنه “ظاهرة سلبية جديدة”، موضحا أنها تتمثل في “التودد إلى العدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء”.

ظهرت في الأمة ظاهرة سلبية جديدة وهي التودد إلى العدو الذي أمرنا الله تعالى بعداوته، والتباهي بذلك من غير استحياء ولا استخفاء، وقد تسارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدهم لها أوتادًا وقلاعًا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم. pic.twitter.com/tNDqTL3Qmu — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 18, 2020

وتابع الخليلي: “قد سارع إلى هذا بعض رموز الأمة الذين كنا نعدها لها أوتادا وقلاعا، فإذا بهم يتخلون عن ماضيهم المشرق، ويرفعون من الشعارات ما يقربهم زلفى إلى ساداتهم”.

وكان الخليلي قد اعتبر أن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل ومد اليد لمن وصفه بالعدو الغاصب، هو بمثابة الخيانة لهذه الأمة ومقدساتها.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا اتفاقا لإقامة علاقات مع إسرائيل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العربية موجة تنديد عارمة بهذه الخطوة، في مقابل ترحيب بعض الأفراد في البلدين بهذا التطبيع.

وعلى صعيد الدولة، رحّبت سلطنة عمان باتفاقات التطبيع في إطار ما وصفته بحقوق الدول السيادية.

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