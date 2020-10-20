جريمة تهزّ الجزائر .. قتلوا شاباً في محلّة وقطعوا يده ليستخدموها في سرقة سيارته!!

هزّت جريمة مروّعة العاصمة الجزائرية تشبه تلك التي حدثت قبل أيام في الأردن بعد خطف فتى وقطع ساعديه وفقء عينيه في محافظة الزرقاء .

ووقعت الجريمة في منطقة “المرادية” بالعاصمة الجزائر، حيث أقدم مجهولون على قتل شاب داخل محله وقاموا بقطع يده، للإستيلاء على سيارته من نوع BMW.

ويرجح المحققون أن فرضية قطع يد الضحية من طرف الجناة لاستعمالها في تشغيل السيارة. بينما لم يتمكن المحققون من العثور على سيارة الضحية .

وقبل أيام اهتزّ المجتمع الأردني بعد جريمة اختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عاما. أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، وقطع يديه وفقء عينيه وضربه بأداة حادة على وجهه.

وتابع الملك عبد الله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي قادت إلى إلقاء القبض على الجناة. مشددا على اتخاذ أشد العقوبات، وتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.

ويطالب الاردنيون بإيقاع أشد العقوبات على الجناة.فيما بدا الأمن العام الأردني حملة واسعة في مختلف مناطق المملكة لملاحقة وضبط المجرمين الخطيرين .

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