جثة فتاة “مقطوعة الرأس” تثير الجدل في عمان .. والأمن يتدخّل ويكشف ما جرى

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعيّ أنباءً عن وقوع جريمة قتل شرق العاصمة الأردنية عمان ضحيتها فتاة عثر على جثتها مقطوعة الرأس.

من جهته، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني حقيقة ما يتداول، مؤكداً أن كل ما جرى نشره حول الجثة مقطوعة الرأس، عار عن الصحة ومحض كذب وإشاعة.

وأهاب بالجميع عدم تداول أو نقل مثل تلك الأخبار ما لم تكن صادرة عن مديرية الأمن العام.

وأشار إلى أن وحده الجرائم الالكترونية تقوم بتتبع مطلق مثل تلك الإشاعات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مطلقيها.

وأطلق الأمن الأردني خلال الايام القليلة الماضية حملة لضبط “الزعران” وفارضي الإتاوات. بعد جريمة خطف وقطع يدي الفتى “صالح” في محافظة الزرقاء، وهي الجريمة التي هزّت الرأي العام المحلي والعربيّ.

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