بعد ضبطها .. هذا ما اعترفت به السيدة الكويتية التي دهست مصرياً وقتلته في السالمية

ادلت السيدة الكويتية التي قتلت مصرياً دهساً في منطقة السالمية الإثنين بأقوالها امام المحققين .

وقالت السيدة: “لم أنتبه، ومن الخوف انحشت من المكان”.

وأضافت انها لم تكن تنوي دهسه، وأن ما دفعها للهرب خوفها مما حصل.بحسب مصدر أمني

وسُجلت بحقها قضية جارٍ استكمال الإجراءات القانونية في ملابساتها.

وتوفي المصري (53 عاماً) إثر تعرضه للدهس من قِبل المركبة في منطقة السالمية.

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