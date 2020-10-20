انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين
انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين
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بسلاح كلاشينكوف .. انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين التي تزوّجها قبل 4 أشهر وهذا السبب!

كتب وطن
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أقدمت زوجة الفنان العراقي على الانتحار داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد.

جلال الزين

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

وتبين أنّ الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

وأشار مصدر امني عراقي إلى أن الحديث يدور حول انتحار، ولكن لم يتم التأكد ما إذا كان انتحاراً أو قتل.

وذكرت صُحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويُظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

 

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