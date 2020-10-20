بسلاح كلاشينكوف .. انتحار زوجة الفنان العراقي جلال الزين التي تزوّجها قبل 4 أشهر وهذا السبب!

أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين على الانتحار داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

وتبين أنّ الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

وأشار مصدر امني عراقي إلى أن الحديث يدور حول انتحار، ولكن لم يتم التأكد ما إذا كان انتحاراً أو قتل.

زوجة الفنان "جلال الزين" انتحار أم جريمة قتل#هذا_المساء pic.twitter.com/csTm2Cp7hg — قناة الفلوجة (@fallujahtv) October 20, 2020

وذكرت صُحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويُظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

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