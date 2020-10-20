في الوقت الذي يتزعم فيه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الحصار الجائر ضد قطر ويمنع القطريين من دخول الإمارات وقطع أرحامهم، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب وأبو ظبي، ستوقعان اتفاقية دخول الإمارات بلا تأشيرة، اليوم الثلاثاء، ضمن زيارة وزيري المالية والاقتصاد الإماراتيان لإسرائيل، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وتعد هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.

وتأتي خطوة دخول الإسرائيليين للإمارات من غير تأشيرة في إطار الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والإمارات منذ التوقيع على اتفاق التطبيع الخياني في منتصف الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

هذا واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الوفد الإماراتي الذي يضم وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش لدى وصوله المطار.

وقال نتنياهو أثناء مراسم الاستقبال: “اليوم نصنع التاريخ لأجيال. هذه هي الزيارة الأولى على الإطلاق من الإمارات إلى إسرائيل. نوقع أربع اتفاقيات ستحدث تغييرات حقيقية لشعوبنا”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتعول إسرائيل على اتفاق السلام الموقع مع الإمارات منتصف سبتمبر الماضي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وأمس الإثنين، قال نتنياهو لدى تفقده ووزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف ثاني سفينة شحن إماراتية بميناء حيفا (شمال): “نحن على سطح السفينة التي وصلت من الإمارات مع الكثير من الحاويات.

سألت ماذا يوجد في تلك الحاويات وأوضحوا لي؛ غسالات، وأجهزة كهربائية، ومواد غذائية وكل ما يصل هنا سيقلل ببساطة غلاء المعيشة وسيشعر كل مواطن إسرائيلي بذلك في جيبه”.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام مزعوم في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

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