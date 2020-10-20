سعودي يعتدي على القبائل
سعودي يعتدي على القبائل
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“أزعجتونا في علي وأنتم من قتله في الأساس”.. “شاهد” سعودي “وقح” يتطاول على قبائل المملكة ويسيء إلى الصحابة!

كتب وطن
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أثار مواطن سعودي موجة غضب واسعة اثر تطاوله على القبائل العريقة، والاساءة إلى في مقطع فيديو.

 

وقال ناشر الفيديو الذي رصدته “وطن“، موجهاً حديثه لأبناء أحد القبائل: “لست محسوباً علينا، أنت مجرد دخيل في البلد، بلاد من 1500 قبيلة ذهبت لتقاتل معك ومن أبناء قبيلتنا، تقاتل فقط على 500 متر في بلاد شعيب كلها قردة، وبرشومي الذي يعالج البواسير”.

 

وتابع ساخراً: “وبعدين طيب، خلصنا بيبي؟ إذا إنت شهراني أنا أسبري من ، سلطان بن عبدالعزيز رحمة الله عليه متزوج منا ومن عوائلنا”.

 

وتمادى المسيء إلى القبائل قائلاً: “إنت قرد برائحة فم، لو علقت لك موزة ستخرج معي وتخضع لي”.

 

ثم انتقل للسخرية من الشيعة قائلاً: “يامي؟ لا تدعيني أدخل للخادمة وأقول لها أخرجي هنا، لأدعها تخبرك أين علي يا ابن الـ..، أزعجتونا بـ”علي” وأنتم من قتله في الأساس”.

 

ودشن الناشطون هاشتاج #سعودي_يعتدي_علي_القبايل، عبروا خلاله عن غضبهم من إساءة المواطن للقبائل التي كانت تسكن قبل توحيدها، وتماديه بالسخرية من ابن عم الرسول محمد وصهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، مُطالبين بالقبض عليه فوراً ومحاسبته واستصدار قانون يمنع العنصرية القبلية.

 

هذا وتعد القبائل السعودية من أهم وأبرز ما عُرفت به شبه الجزيرة العربية، فجذروها تمتد إلى آلاف السنوات، من ضمنها قبيلة يام التي سخر منها، والتي يتواجد أغلب ابناءها في منطقة نجران وشمال .

 

وتسكن قبيلة “شهران” التي ذكرها وأساء لها جنوب غرب المملكة ما بين جبال الحجاز وجنوب نجد، بالإضافة لقطر، ، ، اليمن.

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