“أزعجتونا في علي وأنتم من قتله في الأساس”.. “شاهد” سعودي “وقح” يتطاول على قبائل المملكة ويسيء إلى الصحابة!

أثار مواطن سعودي موجة غضب واسعة اثر تطاوله على القبائل السعودية العريقة، والاساءة إلى صحابة رسول الله في مقطع فيديو.

وقال ناشر الفيديو الذي رصدته “وطن“، موجهاً حديثه لأبناء أحد القبائل: “لست محسوباً علينا، أنت مجرد دخيل في البلد، بلاد من 1500 قبيلة ذهبت لتقاتل معك ومن أبناء قبيلتنا، تقاتل فقط على 500 متر في بلاد شعيب كلها قردة، وبرشومي الذي يعالج البواسير”.

وتابع ساخراً: “وبعدين طيب، خلصنا بيبي؟ إذا إنت شهراني أنا أسبري من شهران، سلطان بن عبدالعزيز رحمة الله عليه متزوج منا ومن عوائلنا”.

وتمادى المسيء إلى القبائل قائلاً: “إنت قرد برائحة فم، لو علقت لك موزة ستخرج معي وتخضع لي”.

ثم انتقل للسخرية من الشيعة قائلاً: “يامي؟ لا تدعيني أدخل للخادمة وأقول لها أخرجي علي هنا، لأدعها تخبرك أين علي يا ابن الـ..، أزعجتونا بـ”علي” وأنتم من قتله في الأساس”.

ودشن الناشطون هاشتاج #سعودي_يعتدي_علي_القبايل، عبروا خلاله عن غضبهم من إساءة المواطن للقبائل التي كانت تسكن المملكة قبل توحيدها، وتماديه بالسخرية من ابن عم الرسول محمد وصهره، من آل بيته، وأحد أصحابه، ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، مُطالبين بالقبض عليه فوراً ومحاسبته واستصدار قانون يمنع العنصرية القبلية.

#سعودي_يعتدي_علي_القبايل

جميع قبائل المملكة أوفياءوهم من ساهموا بتوحيد للمملكة العربيةالسعوديةمع الملك عبد العزيز يرحمه الله جميع القبائل لايؤثرفيهم التقليل من شأن أي قبيلة فيهم.لأنه لايحصل إلا من شخص ناقص عقلاولا يتمتع بالوحدة الوطنية.نحن شعب لاحزب لاثورة لافرقا ننادي🇸🇦💚✊ pic.twitter.com/jYIQ2jIwPp — حليمة محمد العلكمي (@HalimahAlalkami) October 19, 2020

شخص اعتاد الطعن في النسيج الاجتماعي للمملكة والاسقاط على قبائلها ولابد من ردعه ومحاسبته من اقواله ان ابناء المنطقة الجنوبية هم دخلاء على الوطن وفي نفس البث يسقط على قبيلة يام وعلى الصحابي الجليل علي بن ابي طالب#سعودي_يعتدي_على_القبايل@bip_ksa @youasa1 @allahim @alshuweil pic.twitter.com/NHe96E1dHm — MM #MBS (@faten22229) October 19, 2020

#سعودي_يعتدي_علي_القبايل قولو لهم القبايل ماهم فاضين،، الان اعيالنا مشغولين في مجلس الشورى. يريدون يعلمون بعض الناس الوفاء والاخلاص ويصنعون التطور والتقدم والعلم والاحترام والادب ، علمو الحملات اللي تُدار ضدنا. اننا مشغولين عن هتفات هذي الشرذمه ، السابقه pic.twitter.com/lABJy1AWun — ابو طارق (@fooooztr) October 19, 2020

#سعودي_يعتدي_على_القبايل

مثلما نرفض العنصرية ضد الآخرين باسم القبيلة؛ نرفضها تماماً ضد القبيلة، وأرجو استصدار قانون خاص لمحاربة العنصرية بكافة أشكالها سواء كانت ضد القبائل والشعوب والأعراق والمناطق أو ضد الطوائف والمذاهب والأديان. pic.twitter.com/2r1LNQCGG9 — سعوديون ضد العنصرية (@SaudisARacism) October 19, 2020

عجيب يتكلم عن قبيلة ما صله في قبيلة ثانيه ايش دخل العسابله بشهران مختل الي بقوله الله يريح الارض من امثاله عاهة

#سعودي_يعتدي_علي_القبايل pic.twitter.com/lUrLRacBhB — معيض (@Muid505) October 19, 2020

هذا وتعد القبائل السعودية من أهم وأبرز ما عُرفت به شبه الجزيرة العربية، فجذروها تمتد إلى آلاف السنوات، من ضمنها قبيلة يام التي سخر منها، والتي يتواجد أغلب ابناءها في منطقة نجران وشمال اليمن.

وتسكن قبيلة “شهران” التي ذكرها وأساء لها جنوب غرب المملكة ما بين جبال الحجاز وجنوب نجد، بالإضافة لقطر، الإمارات، الكويت، اليمن.

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