الامير النائم
الامير النائم
الهدهد

“هاي حبيبي هالو”.. “شاهد” رد فعل مفاجئ من الأمير النائم في غيبوبة منذ “15” عاماً بعدما كلمته عمته

كتب وطن
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وثقت بنت طلال بن عبدالعزيز، مقطع فيديو أظهر ردة فعل مفاجئة من الأمير الوليد بن ، المعروف بـ” ” بعد أن وجهت له التحية.

 

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير النائم الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

 

يشار إلى ان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي. وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير ، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

 

يذكر أن “الأمير النائم” الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية. ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

 

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية. وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.

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6 تعليقات
  1. سمر يقول

    واضح ان حركة يده ليست، طبيعية بل بتنبيه كهرباءي
    هم يعتقدون ان العالم يشمت فيهم لذا يسربون كل فترة فيديو انه يتحسن

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  2. Maher يقول

    ربطة تدليك الكهرباء موجودة على يد الأمير و لونها اصفر
    كل ما تم تشغيل الدائرة الكهربائية يتم شد اعصاب اليد و الاصابع
    و التزامن واضح بين الكلام و الشخص الذي يسجل مقطع الفيديو و المعالج الفيزيائي الذي يشغل الموجات الكهربائية.

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  3. ام عبدالله يقول

    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما.

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  4. عزه جابر يقول

    اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويشفي مرضي المسلمين يارب العالمين

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  5. دولييي يقول

    )سبحان من يحيي العظام وهي رميم .) ربنا يشفيه ويعافية ان شاء الله.

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  6. E .M Hazzaa يقول

    اسأل الله ان يشفية ومرضى المسلمين امين

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