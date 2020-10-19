“هاي حبيبي هالو”.. “شاهد” رد فعل مفاجئ من الأمير النائم في غيبوبة منذ “15” عاماً بعدما كلمته عمته

وثقت الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، مقطع فيديو أظهر ردة فعل مفاجئة من الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ” الامير النائم” بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير النائم الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله #سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X — ريـم العليّـان (@reem971) October 19, 2020

يشار إلى ان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي. وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

يذكر أن “الأمير النائم” الوليد بن خالد بن طلال تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية. ودخل في غيبوبة تستمر منذ ذلك التاريخ إلى الآن.

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية. وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.

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