مستشار ابن زايد يتفاخر بإنجازات “شيطان العرب” بالخليج والمنطقة.. ناشط عُماني أحرجه وصدمه بـ”الحقيقة المرة”

يستمر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في انتهاج سياسة (التطبيل) والتبرير لسياسات الإمارات التخريبة بالمنطقة والدفاع عن قرارات ابن زايد الخيانية التي دمرت اللحمة العربية.

ونشر “عبدالله” عبر حسابه بتويتر تغريدة جديدة يشيد فيها بمحمد بن زايد وما زعم أنها إنجازات إماراتية على المستوى الخليجي.

ودون وفق مارصدته (وطن) ما نصه:”الاجتماعات الخليجية على جميع المستويات الوزارية والفنية لا تتوقف، بل أكثر زخمًا خلال سنة رئاسة الإمارات لمجلس التعاون. وهذا الأسبوع عقد اجتماع لنواب العموم والمدعون العامون وأيضا اجتماع لوكلاء التربية والتعليم.”

الاجتماعات الخليجية على جميع المستويات الوزارية والفنية لا تتوقف بل اكثر زخمًا خلال سنة رئاسة الإمارات لمجلس التعاون. وهذا الأسبوع عقد اجتماع لنواب العموم والمدعون العامون وأيضا اجتماع لوكلاء التربية والتعليم. أنا اماراتي وأنا خليجي وعلى يقين ان الخلاف الخليجي سحابة صيف ستنقشع — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 19, 2020

واختتم تغريدته مشيرا إلى أزمة حصار قطر والخلاف الخليجي بالقول:”أنا اماراتي وأنا خليجي، وعلى يقين أن الخلاف الخليجي سحابة صيف ستنقشع”

وقوبلت تغريدة عبدالخالق عبدالله بهجوم واسع من قبل النشطاء، الذين اتهموه بالتطبيل لمحمد بن زايد وتبرير قراراته الخيانية مقابل المال والدعم الذي يحصل عليه منه، مستندين إلى تناقضه الفاضح وأنه كان من أشد المعارضين للتطبيع.

من جابنه رد الناشط العماني المعروف سيف النوفلي على مستشار ابن زايد بقوله:”الجميع يشيد بجهودكم العظيمة التي جعلت من مجلس التعاون الخليجي شئ من الماضي، ولا أعتقد أن المجلس ستقوم له قائمة بعد ان أصبح الأخ يتجسس على إخوة والجار يحاصر جاره.”

الجميع يشيد بجهودكم العظيمة التي جعلت من مجلس التعاون الخليجي شئ من الماضي، ولا أعتقد أن المجلس ستقوم له قائمة بعد ان أصبح الأخ يتجسس على إخوة والجار يحاصر جاره.

الشيخ زايد رحمه الله جمع أبناء الخليج وأسس المجلس ومحمد فرقهم …. — Saif Alnofli (@saifalnofli9) October 19, 2020

وتابع منددا بسياسات ولي عهد أبوظبي التخريبية:”الشيخ زايد رحمه الله جمع أبناء الخليج وأسس المجلس ومحمد فرقهم ”

ويشار إلى أنه ولأول مرة، هبطت صباح الإثنين، طائرة تجارية تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب.

وخرج فريق الطيارين والمضيفات الإماراتيين من الطائرة رافعين الأعلام الإسرائيلية.

وقال موقع إسرائيل بالعربية، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: لأول مرة في التاريخ.. رحلة تجارية لشركة الاتحاد الإماراتية تهبط في إسرائيل.

وقال قبطان الطائرة صالح عبد الله، في حفل جرى تنظيمه في المطار لهذه المناسبة: نحن سعيدون بالتواجد هنا، ونأمل أن تكون هذه بداية علاقة بين إسرائل والإمارات.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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