مبعوث “سوبرمان” أمريكا يكشف من الاخر موقف ابن سلمان من تطبيع السعودية مع إسرائيل

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، أن جهود دونالد ترامب للتقارب العربي الإسرائيلي تكتسب قوة دفع، مشيراً على أن تطبيع السعودية مع إسرائيل قرار عائد للرياض.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي خطط لأن تسلك السعودية طريق الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال بيركوفيتش: “القرار يعود لهم في اتخاذ هذه الخطوة في نهاية المطاف”، مضيفاً: “مناقشاتنا معهم إيجابية على عدة جبهات”.

وأعرب بيركوفيتش عن أمله في توقيع مزيد من الاتفاقات، حتى إذا خسر ترامب انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل. لافتاً إلى أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

وزعم مبعوث ترامب، أن اتفاقيات التطبيع أعدت لكي تؤتي ثمارها على المدى البعيد؛ من خلال تشجيع التواصل العميق بين إسرائيل وشركائها العرب الجدد، وفق قوله.

وصرح بأن “السلام أمر ينبغي على الجميع الاحتفاء به، وينبغي أن ينظر إليه باعتباره أمراً إيجابياً للعالم كله”. معرباً عن أمل واشنطن بأن تستمر اتفاقات التطبيع مع “إسرائيل” بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية.

ويتوجه بيركوفيتش ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومسؤولون آخرون، اليوم الاثنين. إلى الإمارات حيث فتح الاتفاق مع “إسرائيل” مجالاً للتجارة الثنائية.

وحذت البحرين حذو الإمارات الشهر الماضي في تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

وقوبلت هذه الخطوة بتنديد واسع، واعتبرتها الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 5 أو 6 دول قد تنضم إلى صفقات مماثلة مع “إسرائيل” دون أن يحددها. بعد اتفاق البحرين والإمارات مع دولة الاحتلال.

وقال ترامب، خلال افتتاحه فعاليات توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين من جهة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.: “أجريت مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومع ولي العهد محمد بن سلمان. ولديهما عقل منفتح، وأعتقد أنهما سينضمان إلى السلام”.

وأضاف ترامب: “نرى كثيراً من الدول المهمة تلتحق، وسنرى السلام الحقيقي”. مضيفاً: “هذه الرؤية راودتني منذ فترة طويلة، وقد انتقدونا منذ سنوات؛ لاختيارنا هذا المسار للسلام”.

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