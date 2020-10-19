نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” تفاصيل جريمة هتك عرض صادمة، أقدم عليها شاب في إمارة دبي مستغلا سكنه المشترك مع فتيات.

وفي التفاصيل بحسب الصحيفة المحلية فقد أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الإثنين، حكماً بحبس شاب آسيوي، يبلغ من العمر 27 عاماً، لمدة 3 أشهر مع إبعاده عن الدولة، لإدانته بتهمة هتك عرض مجموعة من الفتيات في شقتهن، وذلك من خلال تصويرهن خلسة في دورة المياه باستخدام هاتفه النقال.

وقالت النيابة العامة عند إحالة المتهم للمحكمة “إنه يعيش في مقر سكن مشترك بين الرجال والنساء، واستغل ذلك في تصوير الفتيات خلسة عبر وضع هاتفه النقال على وضعية التشغيل في أعلى دورة المياه”.

ومن جانبها، ذكرت إحدى الفتيات أنها عثرت على هاتف المتهم أثناء خروجها من دورة المياه فالتقطته وتفقدته لتجده بوضعية تشغيل الكاميرا، ثم شاهدت بعد فتح الاستوديو فيه التقاط المتهم لمجموعة من الفيديوهات للفتيات القاطنات في الشقة دون معرفتهن.

ولفتت الفتاة إلى أن “المتهم حضر وأخذ هاتفه النقال منها، وعندما سألته عن السبب أكد أنه مخطئ واعتذر عن فعلته”، مبينة أن المتهم كان دائم الانزواء على نفسه، ولا يتحدث مع أحد في الشقة.

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