سعودي يحرق آلة موسيقية مقاطعة المنتجات التركية
سعودي يحرق آلة موسيقية
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فجور ابن سلمان قد بلغ منتهاه.. “شاهد” فنان سعودي “ذليل” يحرق آلة موسيقية تركية ويغني أنا السعودي البطل!

كتب وطن
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تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو أظهر فناناً سعودياً وهو يحرق من صناعة تركية، تماشياً مع حملة ولي نعتمه الذي أطلق حملة قال إنها “شعبية” لمقاطعة .

 

ويظهر الفنان السعودي وهو يكسب البنزين على “” ويقوم بإشعال النار فيه قائلاً :” هذه آلة موسيقية تركية لا أتشرف بالعزف عليها، ثم قام بإضرام النار فيها”.

 

وواصل السعودي “الذليل”، تطبيله إلى ولي العهد محمد بن سلمان، مؤدياً وصلة غناء حباً في تعليمات ابن سلمان قائلاً :” أنا السعودي البطل بالحملة الشعبية.. كلنا مع البطل في ”.

 

وأثارت خطوة الفنان السعودي موجة غضب واسعة من التصرف “الارعن”، والذي يدل على أن تهديدات وصلت لمثل هؤلاء الشخصيات لمهاجمة تركيا وتشويه صورتها تماشياً مع مخطط مقاطعة المنتجات التركية.

 

يذكر أن العلاقات بين تركيا والسعودية تشهد توتراً ملموساً منذ سنوات، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.

 

وبدأ هذا التوجه يصل في الآونة الأخيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسبق أن اتهمت شركات تركية السلطات بأنها تعرقل نقل البضائع بحراً من تركيا إلى المملكة. بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة المقاطعة.

 

ولبت شركات سعودية عاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، نداء “السمع والطاعة” لولي العهد محمد بن سلمان، معلنة مقاطعة المنتجات التركية بناءً على التعليمات التي أصدرها الديوان الملكي السعودي.

 

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين “مفروشات العبد اللطيف”، و”أسواق الوطنية”، و”مجموعة القفاري للأثاث والسجاد”، و”أسواق التميمي”، و”أسواق عبد الله العثيم”، و”أسواق أسترا”، و”الدانوب”.

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