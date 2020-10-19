تداول ناشطون سعوديون، مقطع فيديو أظهر فناناً سعودياً وهو يحرق آلة موسيقية من صناعة تركية، تماشياً مع حملة ولي نعتمه محمد بن سلمان الذي أطلق حملة قال إنها “شعبية” لمقاطعة المنتجات التركية.

ويظهر الفنان السعودي وهو يكسب البنزين على “عود” ويقوم بإشعال النار فيه قائلاً :” هذه آلة موسيقية تركية لا أتشرف بالعزف عليها، ثم قام بإضرام النار فيها”.

وواصل السعودي “الذليل”، تطبيله إلى ولي العهد محمد بن سلمان، مؤدياً وصلة غناء حباً في تعليمات ابن سلمان قائلاً :” أنا السعودي البطل بالحملة الشعبية.. كلنا مع البطل في مقاطعة المنتجات التركية”.

😳 pic.twitter.com/wVFLsBsOUO — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 19, 2020

وأثارت خطوة الفنان السعودي موجة غضب واسعة من التصرف “الارعن”، والذي يدل على أن تهديدات وصلت لمثل هؤلاء الشخصيات لمهاجمة تركيا وتشويه صورتها تماشياً مع مخطط مقاطعة المنتجات التركية.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 لا كتير اوفر جماعة جنوا لهي الدرجة التطبيل ….. قريباً رح نشوف واحد اسمه تركي عم يحرق حالو من باب المقاطعة 😂 — Samia. Ali♈ (@SamiaAli1948) October 19, 2020

سود الله وجهه احسبه بيعلن توبته 😂 — MBH (@i__mbh) October 19, 2020

معقول عنده سيديهات لاغلب المجتمع؟

اللي بيصير شيء لا يصدق 🤦‍♀️ — Nebal (@Nebal_ll) October 19, 2020

ليش ما يغني الاغنية الوطنية باليوناني#السعودي_يوناني_الوهابي_صليبي — @🆔️AbüZäinALRASED💙🇦🇿🇹🇷🇰🇼🇲🇦🇶🇦 (@Abuomar1400cok) October 19, 2020

نعم كلنا مع الوطن ولا #لمقاطعة_المنتجات _التركية لأن لها الريادة في الصناعة والزراعة والتجارة وكفانا حقداً وحسدا علي من هم #سادتنا. — EgyptianUssRy💯 (@UssRyElhamiD) October 19, 2020

لا تستغرب تربية الاستبداد تنتج لنا مثل هذا النموذج من العاهات وعندنا منهم الكثير في #ليبيا — عبدو Abdo (@mo7ya) October 19, 2020

يذكر أن العلاقات بين تركيا والسعودية تشهد توتراً ملموساً منذ سنوات، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي. يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وبدأ هذا التوجه يصل في الآونة الأخيرة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسبق أن اتهمت شركات تركية السلطات السعودية بأنها تعرقل نقل البضائع بحراً من تركيا إلى المملكة. بينما تزداد فيها دعوات لدعم حملة المقاطعة.

ولبت شركات سعودية عاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، نداء “السمع والطاعة” لولي العهد محمد بن سلمان، معلنة مقاطعة المنتجات التركية بناءً على التعليمات التي أصدرها الديوان الملكي السعودي.

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين “مفروشات العبد اللطيف”، و”أسواق الوطنية”، و”مجموعة القفاري للأثاث والسجاد”، و”أسواق التميمي”، و”أسواق عبد الله العثيم”، و”أسواق أسترا”، و”الدانوب”.

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