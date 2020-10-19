“شاهد” سعودية متزوجة من كويتي في أمريكا تشعل جدلاً واسعاً بسبب هذا الفيديو!

أثارت سيدة سعودية متزوجة من مواطن كويتي في أمريكا جدلاً واسعاً بمقطع فيديو تحدّثت فيه عن الزواج التقليدي.

وقالت السيدة في الفيديو: “لا أمه، ولا أخته، ولا وحدة من الجماعة اختارتني له ودبّستني فيه زي بعض الناس. أنا وأبو تيم تعرّفنا على بعض واخترنا بعض بقناعة. ولا انا اللي ما خليت عرس اروح اترزز واترقص لاى أن نسكرت رقبتي لعل وعسى وحدة من الموجودات تلاقيني وتزوجني ولد”.

سؤال: هل الزواج التقليدي يعتبر «تدبيس» كما وصفت هذه السيدة السعودية المتزوجة من شاب كويتي في امريكا!؟ pic.twitter.com/1BDiOa5Ig2 — المجلس (@Almajlliss) October 19, 2020

وأثار حديث المواطنة السعودية جدلاً بين المعلقين، فقال أحدهم ساخراً من كلامها: “سعودية وماخذه كويتي..هذي قاعدة تعيش جنتها بالدنيا قبل الآخرة”.

سعودية وماخذه كويتي..هذي قاعدة تعيش جنتها بالدنيا قبل الآخرة ما شاء الله .. الله يحفظهم. — جراح88 (@jarah881225) October 19, 2020

وكتب آخر: “باختصار.. هالناس كانت محكوره بقفص و فتحت الدنيا كلها عليها بيوم و ليله.. شوف و احكم بعينك”.

باختصار هالناس كانت محكوره بقفص و فتحت الدنيا كلها عليها بيوم و ليله.. شوف و احكم بعينك 🤷🏻‍♂️ — م.طلال الكندري (@T_T_kandrie) October 19, 2020

وعلّق ثالث بقوله: “من صار تحرر وانفتاح عندهم وشالوا الهيئة صار لمغازل عندهم عادي الحين اهي اللي تختار زوجها مو زي أول يجبرونها في بن عمها الحين أهي تتعرف عليه بالمول او بالنت او بالأماكن العامه وتكون معاه علاقه ولا احد يقدر يفتح فمه عليها بدام عمرها فوق الــ 21 القانون معاها”.

من صار تحرر وانفتاح عندهم

وشالوا الهيئة صار لمغازل عندهم عادي

الحين اهي اللي تختار زوجها مو زي أول يجبرونها في بن عمها

الحين أهي تتعرف عليه بالمول او بالنت او بالأماكن العامه وتكون معاه علاقه

ولا احد يقدر يفتح فمه عليها

بدام عمرها فوق الــ 21 القانون معاها — ov (@oiojx5) October 19, 2020

وعلّق مغرّد آخر قائلاً: “مصيبه لما فئه من الناس كانت بعز الجهل وتتفتح فجأه”.