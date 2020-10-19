سعودية متزوجة من كويتية تثير الجدل بحديثها عن الزواج التقليدي
سعودية متزوجة من كويتية تثير الجدل بحديثها عن الزواج التقليدي
Videoحياتنا

“شاهد” سعودية متزوجة من كويتي في أمريكا تشعل جدلاً واسعاً بسبب هذا الفيديو!

كتب وطن
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أثارت سيدة متزوجة من مواطن كويتي في أمريكا جدلاً واسعاً بمقطع فيديو تحدّثت فيه عن .

وقالت السيدة في الفيديو: “لا أمه، ولا أخته، ولا وحدة من الجماعة اختارتني له ودبّستني فيه زي بعض الناس. أنا وأبو تيم تعرّفنا على بعض واخترنا بعض بقناعة. ولا انا اللي ما خليت عرس اروح اترزز واترقص لاى أن نسكرت رقبتي لعل وعسى وحدة من الموجودات تلاقيني وتزوجني ولد”.

وأثار حديث المواطنة السعودية جدلاً بين المعلقين، فقال أحدهم ساخراً من كلامها: “سعودية وماخذه كويتي..هذي قاعدة تعيش جنتها بالدنيا قبل الآخرة”.

وكتب آخر: “باختصار.. هالناس كانت محكوره بقفص و فتحت الدنيا كلها عليها بيوم و ليله.. شوف و احكم بعينك”.

وعلّق ثالث بقوله: “من صار تحرر وانفتاح عندهم وشالوا الهيئة صار لمغازل عندهم عادي الحين اهي اللي تختار زوجها مو زي أول يجبرونها في بن عمها الحين أهي تتعرف عليه بالمول او بالنت او بالأماكن العامه وتكون معاه علاقه ولا احد يقدر يفتح فمه عليها بدام عمرها فوق الــ 21 القانون معاها”.

وعلّق مغرّد آخر قائلاً: “مصيبه لما فئه من الناس كانت بعز الجهل وتتفتح فجأه”.

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