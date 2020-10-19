“شاهد” رانيا يوسف تهاجم متحرشا لم يتمالك نفسه وتكشف ما فعله بها:”جعلني أتألم بشدة”

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجدداً، بكشفها تفاصيل حادثة تحرش تعرضت لها وتسببت في الم كبير لها، حيث استنكر ناشطون خروجها شبه عارية بملابس فاضحة ثم شكواها من التحرش.

وخلال استضافتها في برنامج “مساء dmc” والتي قدمتها الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، قالت رانيا إن تجربة التحرش التي تعرضت لها كانت مؤلمة جداً، وزاد من ألمها تعرض ابنتها الكبرى لما تعرضت له، وأنها لم تتمكن من حمايتها.

وتابعت الفنانة المصرية المثيرة للجدل أنها عانت من كوابيس ونوبات فزع بعدها، وقلق شديد من الغرباء والأماكن المزدحمة.

وعندما وقعت حادثة التحرش الشهيرة، وجدت فيها فرصة جيدة جداً لتكاتف النساء وتشجيعهن على الكلام بلا خوف.

وأضافت أن المتحرش جبان يقدم على فعل التحرش في السر، وسيمتنع عنه لو علم بأن الناس يرونه أو أن الكاميرا تصوره، ومن هنا جاءت فكرة فضح المتحرش لعلّه يخجل أو يخاف على اسمه وعائلته فيراجع نفسه.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجدداً، بنشرها صورا مثيرة لها ظهرت فيها عارية بآخر جلسة تصوير لها وهي تستحم في أحد البحيرات المائية.

وظهرت رانيا يوسف بالصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ورصدتها “وطن”، وهي عارية من الأعلى تماماً داخل بركة الماء لم تحدد موقعها، وتنظر للكاميرا وتبتسم.

وأثارت الصور غضب كبير من قبل المتابعين، الذين رأوا أن ما تفعله رانيا يوسف يتناقض مع موقفها السابق من موضوع التحرش الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل، معتبرين أنها هي من تجلب هذا الأمر لنفسها بنشرها لمثل هذه الصور.

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف أثارت الجدل في وقت سابق بكشفها عن تعرضها للتحرش اللفظي خلال حساباتها على مواقع التواصل، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، موجهة رسالة للفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري حال التعرض لذلك.

وأوضحت يوسف آنذاك بتغريدة لها أنها تتعرض للتحرش بالكلام، وتشعر أنه مثل شبح يطاردها في كل مكان، على حد قولها.

كما تتعمد الفنانة المصرية بإثارة الجدل بين الحين والآخر بنشرها لصور ومقاطع فيديو شبه عارية وتظهر أجزاء كبيرة من جسدها. في محاولة منها لجذب الجماهير نحوها أكثر حتى لو بالتعري، بعد أن خفت نجمها بمرور الزمن.

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