اقبال درندري
اقبال درندري
الهدهد

“اذهبي إلى الجحيم”.. سعوديون يشكرون الملك سلمان بعدما “طير” اقبال درندري من مجلس الشورى!

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أعاد بن عبدالعزيز أمس الأحد، تشكيل ، بتعيين 150 عضوا وعضوة، بينهم 30 امرأة، حافظت 12 منهن على عضويتهن من الدورة السابقة، فيما انضمت 18 أخريات للدورة الجديدة.

 

وفيما غادرت 18 امرأة المجلس، كانت بينهن إقبال درندري، عضوة المجلس التي أثارت جدلاً واسعاً بما تقدمه من مقترحات تطالب بتمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة، وتزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.

 

وعبر السعوديون عن سعادتهم بقرار مغادرة ، ودشنوا هاشتاج عبر تويتر يحمل اسمها، مُباركين إزاحتها بعدما أفسدت عقل الفتيات السعوديات (حسب تعبيرهم)، فكتب مُغرد: “ودي اقدم لها الشكر على ما قامت به خلال فترة تواجدها في مجلس الشورى ولكن باستعراض اطروحاتها لم اجد ما يشفع لها”.

 

وعلق آخر: “ذهبت درندري .. وشرع الله شامخ”.

 

بينما عبرت مُغردة عن خوفها وقلقها مما هو قادم، وكتبت:” طيب شالوها يمكن يجون ناس خس منها نفس الفكر والعادات وكل همهم تحقيق مطالب النسويات هذا اللي نخشاه “.

 

وشبهتها أخرى بالقمامة التي يجب التخلص منها، وعلقت بالقول: “صحيت على احلى وأجمل خبر شوته قوية، لسيئة الذكر الحمدلله الذي اذهب عنا الأذى وعافانا الحمدلله”.

 

وسخر مغرد من اهتمامات درندري فترة وجودها في مجلس الشورى وقال:”ماقصرتي يالعجوز المتحيزة الى النسويات والتجنيس لاهمك مواطن ولا مشاكل البلد ولا مشاكل المجتمع”.

 

ونشرت وجدان صورة ساخرة مرفقة بتعليق: ” اقضبي الباب الله لايعقلك ماشفنا منك غير المشاكل والتحريض بين البنات واهلهن”.

 

ورسم بعضهم رسوماً كاريكاتيرية تُشبه اقبال درندري بالعقرب الذي بث سمومه في المجتمع، مؤكدين على سعادتهم الكبيرة بإزاحتها أخيراً.

 

وكانت أحدث اقتراح قدمته “اقبال درندري”، توصية جديدة لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب.

 

وشملت التوصية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الحفاظ حق النساء في التنقل والترحال، وعدم اشتراط وجود المحرم في الابتعاث وجعله اختيارياً بأمرها.

 

كما أوصت درندري بإجراء تعديلات نظامية تسمح للمرأة البالغة بتزويج نفسها دون اذن وليها.

 

وعبر السعوديون حينها عن استنكارهم واستهجانهم لما تقوم به الدكتورة درندري من طرح لمواضيع في مجلس الشورى تخالف الشريعة الاسلامية والدين حسب وصفهم.

 

وطالبت درندري في وقت سابق، بالسماح للمرأة بقيادة الطائرات وقالت إن ذلك سيكون خطوة مهمة في تحقيق هدف المملكة بـ”زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%”.

 

وتعد هذه حجةً رئيسيةً لمن يحاولون الترويج لرؤية المملكة 2030 الطموحة، باعتبارها وضعت لتحديث اقتصادها وتنويعه.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة اقبال درندري هي خبيرة ومستشارة في مجال القياس وإحصاء وتقويم البرامج وضمان الجودة في التعليم العام والعالي، بجامعة الملك سعود بكلية التربية قسم علم النفس.

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تعليق 1
  1. ابوسالم يقول

    لاتستعجلون الله اعلم يجيك ناس اردي منها وقد تجيك هيانفسها بمنصب كبير

    الرد

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