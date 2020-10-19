“اذهبي إلى الجحيم”.. سعوديون يشكرون الملك سلمان بعدما “طير” اقبال درندري من مجلس الشورى!

أعاد الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأحد، تشكيل مجلس الشورى، بتعيين 150 عضوا وعضوة، بينهم 30 امرأة، حافظت 12 منهن على عضويتهن من الدورة السابقة، فيما انضمت 18 أخريات للدورة الجديدة.

وفيما غادرت 18 امرأة المجلس، كانت بينهن إقبال درندري، عضوة المجلس التي أثارت جدلاً واسعاً بما تقدمه من مقترحات تطالب بتمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة، وتزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.

وعبر السعوديون عن سعادتهم بقرار مغادرة اقبال درندري، ودشنوا هاشتاج عبر تويتر يحمل اسمها، مُباركين إزاحتها بعدما أفسدت عقل الفتيات السعوديات (حسب تعبيرهم)، فكتب مُغرد: “ودي اقدم لها الشكر على ما قامت به خلال فترة تواجدها في مجلس الشورى ولكن باستعراض اطروحاتها لم اجد ما يشفع لها”.

#اقبال_درندري ودي اقدم لها الشكر على ما قامت به خلال فترة تواجدها في مجلس الشورى ولكن باستعراض اطروحاتها لم اجد ما يشفع لها . pic.twitter.com/pxSwVCa58y — ﮼علي،جعفري، (@Ali_jafarey) October 19, 2020

وعلق آخر: “ذهبت درندري .. وشرع الله شامخ”.

#اقبال_درندري ذهبت درندري .. وشرع الله شامخ pic.twitter.com/M7RNxV8AuW — التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@twhedsnh) October 19, 2020

بينما عبرت مُغردة عن خوفها وقلقها مما هو قادم، وكتبت:” طيب شالوها يمكن يجون ناس خس منها نفس الفكر والعادات وكل همهم تحقيق مطالب النسويات هذا اللي نخشاه “.

#اقبال_درندري // طيب شالوها يمكن يجون ناس خس منها نفس الفكر والعادات وكل همهم تحقيق مطالب النسويات هذا اللي نخشاه 🤨🤨 — { امنيات بعيده } (@45sEptTorZVaTuX) October 19, 2020

وشبهتها أخرى بالقمامة التي يجب التخلص منها، وعلقت بالقول: “صحيت على احلى وأجمل خبر شوته قوية، لسيئة الذكر الحمدلله الذي اذهب عنا الأذى وعافانا الحمدلله”.

صحيت على احلى وأجمل خبر شوته قويه👞لسيئة الذكر الحمدلله الذي اذهب عنا الأذى وعافانا الحمدلله🤲 #اقبال_درندري pic.twitter.com/VVfM2zjP7Z — 𝕵𝖂𝕬𝕳𝕽 🌸✨ (@jojo37107520) October 19, 2020

وسخر مغرد من اهتمامات درندري فترة وجودها في مجلس الشورى وقال:”ماقصرتي يالعجوز المتحيزة الى النسويات والتجنيس لاهمك مواطن ولا مشاكل البلد ولا مشاكل المجتمع”.

ماقصرتي ي العجوز المتحيزه الى الفسويات و التجنيس

لاهمك مواطن ولا مشاكل البلد ولا مشاكل المجتمع

..#اقبال_درندري pic.twitter.com/TqZwBHFvE8 — ✪ دانــيـال (@callzss) October 19, 2020

ونشرت وجدان صورة ساخرة مرفقة بتعليق: ” اقضبي الباب الله لايعقلك ماشفنا منك غير المشاكل والتحريض بين البنات واهلهن”.

#اقبال_درندري

اقضبي الباب الله لايعقلك ماشفنا منك غير المشاكل والتحريض بين البنات واهلهن pic.twitter.com/DlIJulhOfP — وجدان (@w21myca) October 18, 2020

ورسم بعضهم رسوماً كاريكاتيرية تُشبه اقبال درندري بالعقرب الذي بث سمومه في المجتمع، مؤكدين على سعادتهم الكبيرة بإزاحتها أخيراً.

المجتمع السعودي سعيد بأقاله #اقبال_درندري ما عدا فئتين من النساء هما النسوية و المتدثره —————

مهما حاولت المتدثره التدرع بقناعها المزيف لكن سرعان ما تفضح نفسها بنفسها pic.twitter.com/89Wet9RTVK — سعد||مولوتوف (@Molotov_3) October 18, 2020

تعس عبد الدينار والدرهم

الى مزبلة التاريخ 😷#اقبال_درندري pic.twitter.com/NroC7PXiTa — 🔸 𝓐𝓫𝓸 𝓐𝓑𝓭𝓾𝓵𝓵𝓪𝓱 🔸 (@_Abu_3abdullah_) October 19, 2020

#اقبال_درندري الحمد لله الذي اراح العباد والبلاد من هذه الآفه pic.twitter.com/aHMMBE6DPZ — لا (@zYHhg98JWjhZ8S3) October 19, 2020

#اقبال_درندري درب يودي مايجيب ارتحت بأسماء القبايل بمجلس الشورى 🤩 — سارهـ (@sara99112) October 19, 2020

وكانت أحدث اقتراح قدمته “اقبال درندري”، توصية جديدة لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب.

وشملت التوصية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الحفاظ حق النساء في التنقل والترحال، وعدم اشتراط وجود المحرم في الابتعاث وجعله اختيارياً بأمرها.

كما أوصت درندري بإجراء تعديلات نظامية تسمح للمرأة البالغة بتزويج نفسها دون اذن وليها.

رفضت اللجنة القضائية في #مجلس_الشورى توصيتي بأجراء تعديلات نظامية تضمن عقد #المرأة البالغة الراشدة زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها دون اشتراط إذن ولي.

وبررت ذلك بأن هناك توجيهات باقتصار قرارات #الشورى للجهات القضائية على الجوانب الإدارية والمالية فقط.

https://t.co/HKG2rxWQvk — د.إقبال درندري (@Eqbal_Darandari) May 30, 2020

وعبر السعوديون حينها عن استنكارهم واستهجانهم لما تقوم به الدكتورة درندري من طرح لمواضيع في مجلس الشورى تخالف الشريعة الاسلامية والدين حسب وصفهم.

وطالبت درندري في وقت سابق، بالسماح للمرأة بقيادة الطائرات وقالت إن ذلك سيكون خطوة مهمة في تحقيق هدف المملكة بـ”زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%”.

وتعد هذه حجةً رئيسيةً لمن يحاولون الترويج لرؤية المملكة السعودية 2030 الطموحة، باعتبارها وضعت لتحديث اقتصادها وتنويعه.

جدير بالذكر أن الدكتورة اقبال درندري هي خبيرة ومستشارة في مجال القياس وإحصاء وتقويم البرامج وضمان الجودة في التعليم العام والعالي، بجامعة الملك سعود بكلية التربية قسم علم النفس.

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