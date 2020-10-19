تخوف كبير في مصر من تكرار سيناريو “عاصفة التنين”.. الأرصاد نشرت بيانا مرعبا وهذا ما سيحدث الثلاثاء

كشف مصريون بمواقع التواصل عن تخوفهم الشديد من تكرار سيناريو الشتاء الماضي بشأن العاصفة التي أطلق عليها “تنين القرن”، والتي أدت إلى حالة جوية سيئة في مصر، بمارس الماضي وأعلنت الحكومة المصرية حينها وفاة عشرين مصرياً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، مواطنيها من سقوط أمطار رعدية وسيول، في عدد من المحافظات، الثلاثاء المقبل.

تحذير يرجئ علي السادة محافظي المدن الساحلية والقاهرة والوجه البحري سرعة الاستعداد للتقلبات الجوية المتوقعة بداية من… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام‎ on Monday, October 19, 2020

وقالت الوزارة، عبر “فيسبوك”، إن منخفض جويا ثبت بنسبة 95%، سيضرب محافظة مطروح، شمال غربي البلاد، على أن يمتد شرقا إلى الإسكندرية، الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع لاحقا وصول المنخفض إلى مدن الدلتا، والعاصمة القاهرة، مصحوبا بأمطار رعدية متوسطة القوة، على أن تستمر التقلبات الجوية حتى الأحد المقبل.

وطالبت الوزارة، مدن الساحل والدلتا بالاستعداد وتوخي الحذر، خاصة مع الانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة.

والعام الماضي، لقي أكثر من 20 مصريا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، وأدت وقتها إلى إغلاق موانئ، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية بسبب تراكم المياه، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكثيرا ما تتعرض مدن وشوارع مصر للغرق جراء الأمطار، وتدهور منظومة الصرف الصحي، وغياب الصيانة لتنظيف البالوعات ومصافي السيول.

وفي أزمة الشتاء الماضي صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما، إذ شهدت البلاد حينها هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع أتربة.

وكان عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في انهيار منازل عدة بمنطقة الزرايب في “مدينة 15 مايو” جنوبي القاهرة قد ارتفع إلى 8 أشخاص بسبب موجة الطقس السيئ.

وكان خبراء الطقس قد حذروا من عاصفة التنين في هذا التوقيت من شهر مارس الماضي، مؤكدين أنها ستضرب ثمانية دول بينهم مصر وستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

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