يوسف علاونة
يوسف علاونة
الهدهد

المرتزق يوسف علاونة جن جنونه لـ”تهزيء” فلسطيني للوفد الإماراتي الذي دنّس الأقصى:”حرروه أولا”

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شن الإعلامي الأردني المرتزق ، هجوما حادا على فلسطين والمواطن الفلسطيني الذي اعترض وفد المتصهين في ومسح بكرامتهم الأرض، لإرضاء ولي نعمته والدفاع عن خيانة الإمارات والتطبيع.

 

وأعاد “علاونة” نشر المقطع الذي يوثق تواجد الوفد الإماراتي بالمسجد الأقصى واعتراض فلسطيني لهم. على حسابه بتويتر وأخذ في سب الفلسطيني والدفاع عن الوفد الإماراتي والكيان المحتل.

 

 

ودون يوسف علاونة في تغريدته المخزية وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”فيديو متداول في الإمارات، كان من يزعم أنه فلسطيني حقيرا ومنحط الكلمات. وكان الإماراتيون يتسامون داخل المسجد الأقصى بأخلاق الإسلام الفلسطيني الجاهل يشتمهم لأنهم في مسجد تسيطر على مدينته إسرائيل وهم يصمتون عنه مع أنه يعيش تحت سيادة إسرائيل! ربوا عيالكم يا قيادة قندرتي”

 

وقوبلت تغريدة يوسف علاونة بهجوم واستنكار واسعين من قبل النشطاء. الذين أكدوا أنه مرتزق لدى والإمارات ويوالي من يدفع أكثر ولو حساب عروبته ودينه حتى.

 

وكانت صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية أكدت أن التطبيعي الذي زار مدينة القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، هو “”.

 

جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرتها الصحيفة، مرفقة صورة الوفد الإماراتي وهو يصلي بالمسجد الأقصى، الخميس الماضي.

 

وأمس الأحد، اقتحم وفد إماراتي تطبيعي المسجد الأقصى المبارك، وتصدّى لهم مصلون وطردوهم بعدما رفضوا الحديث معهم وتواجدهم في المسجد .

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