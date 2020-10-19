شن الإعلامي الأردني المرتزق يوسف علاونة، هجوما حادا على فلسطين والمواطن الفلسطيني الذي اعترض وفد الإمارات المتصهين في المسجد الأقصى ومسح بكرامتهم الأرض، لإرضاء ولي نعمته محمد بن زايد والدفاع عن خيانة الإمارات والتطبيع.

وأعاد “علاونة” نشر المقطع الذي يوثق تواجد الوفد الإماراتي بالمسجد الأقصى واعتراض فلسطيني لهم. على حسابه بتويتر وأخذ في سب الفلسطيني والدفاع عن الوفد الإماراتي والكيان المحتل.

فيديو متداول في الإمارات، كان من يزعم أنه فلسطيني حقيرا ومنحط الكلمات، وكان الإماراتيون يتسامون داخل المسجد الأقصى بأخلاق الإسلام

الفلسطيني الجاهل يشتمهم لأنهم في مسجد تسيطر على مدينته إسرائيل

وهم يصمتون عنه مع أنه يعيش تحت سيادة إسرائيل!

ربوا عيالكم يا قيادة قندرتي#يوسف_علاونة pic.twitter.com/CsGBsOiZu8 — يوسف العلاونة (@yousef_alwnah) October 19, 2020

ودون يوسف علاونة في تغريدته المخزية وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”فيديو متداول في الإمارات، كان من يزعم أنه فلسطيني حقيرا ومنحط الكلمات. وكان الإماراتيون يتسامون داخل المسجد الأقصى بأخلاق الإسلام الفلسطيني الجاهل يشتمهم لأنهم في مسجد تسيطر على مدينته إسرائيل وهم يصمتون عنه مع أنه يعيش تحت سيادة إسرائيل! ربوا عيالكم يا قيادة قندرتي”

وقوبلت تغريدة يوسف علاونة بهجوم واستنكار واسعين من قبل النشطاء. الذين أكدوا أنه مرتزق لدى السعودية والإمارات ويوالي من يدفع أكثر ولو حساب عروبته ودينه حتى.

وكانت صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية أكدت أن الوفد الخليجي التطبيعي الذي زار مدينة القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، هو “وفد إماراتي”.

جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرتها الصحيفة، مرفقة صورة الوفد الإماراتي وهو يصلي بالمسجد الأقصى، الخميس الماضي.

وأمس الأحد، اقتحم وفد إماراتي تطبيعي المسجد الأقصى المبارك، وتصدّى لهم مصلون وطردوهم بعدما رفضوا الحديث معهم وتواجدهم في المسجد .

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