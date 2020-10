السودان رضخ لوسوسة الشيطان حتى يرضى عنه ترامب.. تفاصيل صفقة “خلع السراويل” تمهيداً لإتمام عقد النكاح مع إسرائيل

أعلنت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد، تحويل بلادها مبلغ التعويضات المالية المستحقة لضحايا تفجيرات المدمرة “يو إس كول” والسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تمهيداً لرفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية “للإرهاب”.

وقالت الوزيرة السودانية، إنه تم تحويل مبلغ تعويضات ضحايا المدمرة كول وتفجيرات سفارتي نيروبي ودار السلام إلى الحكومة الأمريكية”، فيما ذكرت صحيفة “الجماهير” (خاصة)، أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وجَّه بتحويل مبلغ التعويضات إلى الحكومة الأمريكية.

يأتي ذلك، بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ “ضحايا الإرهاب الأمريكيين”، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية وافقت على دفع التعويضات.

وكتب ترامب في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحكومة الجديدة في السودان، التي تحققا تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة”.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020