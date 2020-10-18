يد “ابن سلمان” في تغيير الوجه الديني للسعودية.. لهذا السبب عُيّن محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الأحد أوامر ملكية تضمّنت إعادة تكوين “هيئة كبار العلماء” برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية 20 آخرين، وكذلك إعادة تكوين “مجلس الشورى” برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات، وقضت الأوامر الملكية بتعيين محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء .

ويعتبر محمد العيسى يد ولي عهد السعودي محمد بن سلمان في تغيير الوجه الديني للسعودية، كما أنه يمثل رأس الحربة في مشروع التطبيع لـ”ابن سلمان”.

وفي هذا السياق، أعاد حساب “العهد الجديد” السعودي المعارض، تغريدة كان نشرها بتاريخ 16 أبريل 2017. نقل فيها عن مصادر تأكيدها أنّه يتم التهيئة والتحضير لتنصيب محمد العيسى (وزير العدل السابق وعرّاب القضاء). مفتياً عاماً للمملكة خلفا لعبدالعزيز آل الشيخ.

تعيين محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء هو توطئة لتعيينه مفتياً عاماً للمملكة خلفاً لـ عبدالعزيز آل الشيخ

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راجع تغريدة العهد في 16 أبريل 2017👇👇👇#اوامر_ملكية https://t.co/0MHqFnO7AM — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 18, 2020

وفور صدور الأمر الملكي بتعيين محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء، سارع مغرّدون ونشطاء إلى نشر مقاطع ومعلومات تفضح حقيقته. وتكشف أنّه مجرّد دمية لدى ولي العهد السعودي يستخدمه في تنفيذ توجهاته.

فيديو يختصر فكر محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء الجديد، المذيع: الرئيس الفرنسي قال: "لا مكان للإسلام السياسي في فرنسا".. ما تعليقك؟

محمد العيسى: نعم لا مكان للإسلام السياسي في أي مكان، في فرنسا أو غيرها. وأقول للمسلمين: إذا لم يعجبكم ذلك، إرحلوا عن هذه البلدان!#اوامر_ملكية pic.twitter.com/OrZ1ZH4IMv — خط البلدة (@saudibus111) October 18, 2020

محمد العيسى:

-زار الهولوكوست

-طبّع مع الصهـ.ـاينة

-شيطن الإخوان المسلمين

-قاد مركز الحرب الفكرية المتطرف

-شارك في الوشاية عن الإسلاميين

فاستحق بوجهة نظر محمد بن سلمان أن يكون عضواً في هيئة كبار العلماء#اوامر_ملكية pic.twitter.com/YooId65e5A — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 18, 2020

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا .

إضافة إلى ذلك، جرى تعيين النائب العام الشيخ سعود المعجب عضوا في هيئة كبار العلماء. وكذلك تعيين نائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد عضوا في الهيئة.

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