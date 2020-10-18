محمد العيسى عضوا في هيئة كبار العلماء والمفتي القادم للمملكة
محمد العيسى عضوا في هيئة كبار العلماء والمفتي القادم للمملكة
الهدهد

يد “ابن سلمان” في تغيير الوجه الديني للسعودية.. لهذا السبب عُيّن محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء

كتب وطن
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أصدر العاهل السعودي بن عبدالعزيز مساء الأحد تضمّنت إعادة تكوين “” برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ وعضوية 20 آخرين، وكذلك إعادة تكوين “” برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ و150 عضوًا، لمدة 4 سنوات، وقضت الأوامر الملكية بتعيين عضواً في هيئة كبار العلماء .

ويعتبر محمد العيسى يد ولي عهد السعودي في تغيير الوجه الديني للسعودية، كما أنه يمثل رأس الحربة في مشروع لـ”ابن سلمان”.

وفي هذا السياق، أعاد حساب “العهد الجديد” السعودي المعارض، تغريدة كان نشرها بتاريخ 16 أبريل 2017. نقل فيها عن مصادر تأكيدها أنّه يتم التهيئة والتحضير لتنصيب محمد العيسى (وزير العدل السابق وعرّاب القضاء). مفتياً عاماً للمملكة خلفا لعبدالعزيز آل الشيخ.

وفور صدور الأمر الملكي بتعيين محمد العيسى عضواً في هيئة كبار العلماء، سارع مغرّدون ونشطاء إلى نشر مقاطع ومعلومات تفضح حقيقته. وتكشف أنّه مجرّد دمية لدى ولي العهد السعودي يستخدمه في تنفيذ توجهاته.

وتضمنت الأوامر تعيين الشيخ غيهب الغيهب مستشارًا بالديوان الملكي، وتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا .

إضافة إلى ذلك، جرى تعيين النائب العام الشيخ سعود المعجب عضوا في هيئة كبار العلماء. وكذلك تعيين نائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد عضوا في الهيئة.

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