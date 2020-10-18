إماراتية تخدع صديقتها المطلقة بطريقة لا تخطر على بال الشيطان نفسه.. كادت تتزوجها!

استطاعت سيدة خليجية إماراتية الجنسية أن تستولي على 85 ألف درهم من صديقتها بالنصب والاحتيال، بعدما أوهمتها بأنها ستساعدها للزواج من شقيق زوجها.

وادعت المجني عليها على صديقتها، مطالبة إياها بردّ المبلغ كاملا لها، مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى حتى تمام السداد.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأداء 85 ألف درهم للمدعية، بحسب ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعية والمدعى عليها كانتا صديقتين، وبعد طلاق الأولى، عرضت عليها الثانية التواصل مع شقيق زوجها من خلال برنامج “الواتس أب” لرغبته في خطبتها وقد طلب شقيق زوج المدعى عليها مبالغ مالية منها، بلغ مجموعها 85 ألف درهم، دفعتها له خلال عام عن طريق تسليمها لزوجة شقيقه لسداد مخالفاته المرورية وتكاليف علاجه من حادث مروري، على أن يردها لها لاحقا.

وتبين من التحقيقات أن الرجل لم يسدد المبالغ المالية للمدعية أو يخطبها قبل أن يتضح لها أن العريس الذي عرضته صديقتها عليها هو عريس وهمي، وأنها كانت تراسل صديقتها نفسها على برنامج “الواتس أب” من دون ان تعرف ذلك، وأن الهدف كان الاستيلاء على أموالها.

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