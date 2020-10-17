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الهدهد

“شاهد” مذيع تلفزيون الكويت يُقاطع أكاديمياً فلسطينياً بسبب اللقب الذي أعطاه لـ”مرزوق الغانم”!

كتب Author 2
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أثار مذيع محمد الوسمي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعترض على إطلاق لقب “شيخ” على رئيس الكويتي ، وقاطع ضيفه لأجل ذلك.

 

وكان رئيس جامعة بفلسطين عماد أبو كشك، يتحدث في مداخلة مرئية عبر تلفزيون الكويت حول موقف الدولة من التطبيع مع ، وقال: “الكويت كان لها موقفاً واضحاً مشرفاً، وكذلك من خلال مجلس نوابها ورئيس مجلس النواب الشيخ مرزوق..”، قبل أن يقاطعه المذيع قائلاً: “مرزوق الغانم، السيد مرزوق الغانم، ليس شيخاً، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة”.

 

وأثار تصرف المذيع جدلاً بين المغردين، فمنهم من رأى أن تصرفه مهني بحت ولا يدل على شيء سوى تصحيح المعلومة، وبعضهم قال إنه بالغ بردة فعله، وأن لقب شيخ لا ينحصر على العائلة الحاكمة في البلاد، وأن مدلول مصطلح “شيخ” يختلف من دولة لأخرى.

 

 

ويُطلق لقب “شيخ” فقط على أمراء أو حكام الكويت مُنذ عام 1752 عندما تقلد الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد مُبايعة شعبية إثر اختياره حاكمًا من قبل الشعب، فكان هو أول حاكم من هذه الأسرة، وُلقب أفراد العائلة الحاكمة بالشيخ أو الشيخة في الوثائق الرسمية لقبًا شرفيًا.

 

وفي سياق آخر، وجه مرزوق الغانم صفعة لحكام والبحرين الذين أعلنوا مؤخرا عقد اتفاقية تطبيع خيانية مع الكيان المحتل، حين لمح لهذه الخيانة خلال جلسة تأبين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

 

وقال “مرزوق الغانم” في افتتاح الجلسة مؤبناً الأمير الراحل وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “أي تعبير يمكن أن يُصور ما تكتوي به الجوانح، كيف لا تبكي الكويت قائدها العظيم وربان سفينتها؟”.

 

 

وأضاف الغانم: “يوم الثلاثاء الماضي كان يوماً ثقيلاً على الكويت، وعمّ الحزن كل بيت. رحلَ الإنسان القائد، والقائد الإنسان”.

 

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي في عبارات ستغضب صهاينة العرب إلى أن الأمير الراحل “كان مهموماً بقضايا الأمة، وخصوصاً ، وسأظل مقصراً في حقه مهما قلت من كلمات”.

 

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