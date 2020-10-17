“شاهد” مذيع تلفزيون الكويت يُقاطع أكاديمياً فلسطينياً بسبب اللقب الذي أعطاه لـ”مرزوق الغانم”!

أثار مذيع تلفزيون الكويت محمد الوسمي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعترض على إطلاق لقب “شيخ” على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وقاطع ضيفه لأجل ذلك.

وكان رئيس جامعة القدس بفلسطين عماد أبو كشك، يتحدث في مداخلة مرئية عبر تلفزيون الكويت حول موقف الدولة من التطبيع مع إسرائيل، وقال: “الكويت كان لها موقفاً واضحاً مشرفاً، وكذلك من خلال مجلس نوابها ورئيس مجلس النواب الشيخ مرزوق..”، قبل أن يقاطعه المذيع قائلاً: “مرزوق الغانم، السيد مرزوق الغانم، ليس شيخاً، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة”.

مذيع تلفزيون الكويت.. ● مرزوق الغانم ليس شيخاً ! pic.twitter.com/IFedKsKuxE — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 16, 2020

وأثار تصرف المذيع جدلاً بين المغردين، فمنهم من رأى أن تصرفه مهني بحت ولا يدل على شيء سوى تصحيح المعلومة، وبعضهم قال إنه بالغ بردة فعله، وأن لقب شيخ لا ينحصر على العائلة الحاكمة في البلاد، وأن مدلول مصطلح “شيخ” يختلف من دولة لأخرى.

مذيع تلفزيون الكويت: السيد مرزوق الغانم ليس شيخاً .. 😎. الشيخه لهلها يبه. انتا تاجر اليوم عندك باجر يمكن ماعندك دنيه متقلبه pic.twitter.com/XDMlJq59D4 — Musaed (@musaed911) October 16, 2020

المذيع محمد الوسمي يصحح لـ رئيس جامعة القدس ويعيد له بإن مرزوق الغانم ليس شيخاً✔️🇰🇼👌🏻 pic.twitter.com/EiVsPAdw5i — Danahdenou♛ (@aldanah_94) October 16, 2020

المذيع حيل اخطأ ماله داعي هالرد الضيف يعلم منو مرزوق ولقب شيخ عادي ترا — عبدالله السبيعي (@9ootkuwaity) October 17, 2020

حتى أنا شيخة عند نفسي ..ولا شيخة الشيخاات بعد ..🙂😉 — دهن عود مبخر (@OmHudaa) October 17, 2020

عند العرب الشيخ بمعنى

الوجيه او شخصية معتبرة

الرجل ماغلط. pic.twitter.com/fiDxEOphqu — 🇰🇼 خالد ابوراكان 2 (@ac9kF92kT8Avbmm) October 17, 2020

الكويت وحكامها سنوات يدفعون ويدافعون ولا سمو شارع باسم أمير فقط سمو شارع مرزوق https://t.co/kzsAEgugeD — ذكريات (@nicetime40) October 16, 2020

ويُطلق لقب “شيخ” فقط على أمراء أو حكام الكويت مُنذ عام 1752 عندما تقلد الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد مُبايعة شعبية إثر اختياره حاكمًا من قبل الشعب، فكان هو أول حاكم من هذه الأسرة، وُلقب أفراد العائلة الحاكمة بالشيخ أو الشيخة في الوثائق الرسمية لقبًا شرفيًا.

وفي سياق آخر، وجه مرزوق الغانم صفعة لحكام الإمارات والبحرين الذين أعلنوا مؤخرا عقد اتفاقية تطبيع خيانية مع الكيان المحتل، حين لمح لهذه الخيانة خلال جلسة تأبين أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال “مرزوق الغانم” في افتتاح الجلسة مؤبناً الأمير الراحل وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “أي تعبير يمكن أن يُصور ما تكتوي به الجوانح، كيف لا تبكي الكويت قائدها العظيم وربان سفينتها؟”.

كلمة رئيس مجلس الأمة #مرزوق_الغانم خلال جلسة تأبين سمو الأمير الراحل #الشيخ_صباح_الأحمد pic.twitter.com/Xk5nwq9v6m — حياد (@7eyad) October 7, 2020

وأضاف الغانم: “يوم الثلاثاء الماضي كان يوماً ثقيلاً على الكويت، وعمّ الحزن كل بيت. رحلَ الإنسان القائد، والقائد الإنسان”.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي في عبارات ستغضب صهاينة العرب إلى أن الأمير الراحل “كان مهموماً بقضايا الأمة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، وسأظل مقصراً في حقه مهما قلت من كلمات”.

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