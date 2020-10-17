هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
حياتنا

“شاهد” خبير تجميل لبناني يثير الجدل بـ”زووم” على صدر هيفاء وهبي.. وهذا ما كشفه الجمهور!

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أثار خبير التجميل اللبناني ، جدلاً واسعاً بالفيديو الذي نشره للفنانة اللبنانية ، وهو يضع لها مساحيق المكياج استعداداً للتصوير.

 

وظهرت هيفاء وهبي بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً عارياً من الأعلى، وبينما يضع بسام فتوح اللمسات الأخيرة لمكياجها، يقترب المُصور ويعمل “زووم” على صدرها.

 

ورأى المُتابعون أن مظهر هيفاء وهبي الشبابي في سن الـ48، ماهو إلا “فوتوشوب”، أو مكياج، وهو مابدا واضحاً على صدرها الذي تم عمله بـ”” لإظهاره بهذا الشكل.

 

وأحدثت هيفاء وهبي، موجة جدل واسعة بين متابعيها قبل أيام بعد نشرها مقطع عبر حسابها الرسمي بانستغرام ترقص فيه وتكتب كلمات غامضة عن لغز ستكشفه قريبا.

 

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) هيفاء وهبي وهي ترقص بملابس شفافة فاضحة من خلف الزجاج، وتقوم بحركات مثيرة وإيحاءات.

 

كما ظهرت هيفاء في المقطع الذي كانت مدته 8 ثوانٍ فقط، وهي تمسك مضربا، وتقوم بتحطيم شاشة .

 

وأرفقته بتعليق غامض موجه للمرأة قالت خلاله”ابقي عينيك مفتوحتين وترقبي يوم الثامن من تشرين الأول، سأكشف عن شيء جديد حتماً ستحبينه.. لا يمكنني الإفصاح عن المزيد من التفاصيل الآن”.

 

ويشار إلى أنه قبل يومين وعلى غرار الكثير من المشاهير، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو لها وهي تتراقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

 

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