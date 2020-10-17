رجاء الجداوي - محمود ياسين
رجاء الجداوي - محمود ياسين
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“شاهد” ابنة رجاء الجداوي تثير غضب ابنة محمود ياسين بما نشرته عنه بعد وفاته!

كتب وطن
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أثارت ابنة الفنانة الراحلة غضب الفنانة “رانيا” ابنة الفنان الراحل بعدما قالت إنّ والدها الراحل كان مريضاً بالزهايمر .

وكانت أميرة مختار، نشرت عبر حساب والدتها الراحلة على “إنستغرام” أنها في إحدى المرات دخلت عليها فوجدتها سعيدة للغاية وتبكي لأن محمود ياسين تذكرها وتحدث معها ودعت له بالشفاء من مرض الزهايمر.

ونفت الفنانة ، ما قالته أمير مختر أن والدها كان مصابا بمرض الزهايمر وإنما يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.

وتابعت أن والدها “كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن ألزهايمر، وكان يدرك اسمه عندما ينادى عليه ويتذكر أصدقائه وأفلامه”.

وشددت على أن والدها الراحل كان حريصا على ضبط اللغة العربية أثناء حديثه، وكان يغضب عندما يتحدث أحد أمامه بتشكيل لغوي خاطئ.

وتوفي الفنان محمود ياسين، الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، شيعت ظهر الخميس، جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.

ودخلت زوجته الفنانة شهيرة، وابنته الفنانة رانيا في حالة انهيار تام وبكاء شديد، حيث قامت الأولى بتقبيل نعش الفنان الراحل لتوديعه. كما حاول تهدئتهما نجل الفنان، عمرو ياسين، والفنان محمد رياض زوج الثانية. ودخلت أغلب النجمات الحاضرات في بكاء هستيري.
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