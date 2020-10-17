أثارت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي غضب الفنانة “رانيا” ابنة الفنان الراحل محمود ياسين بعدما قالت إنّ والدها الراحل كان مريضاً بالزهايمر .

وكانت أميرة مختار، نشرت عبر حساب والدتها الراحلة على “إنستغرام” أنها في إحدى المرات دخلت عليها فوجدتها سعيدة للغاية وتبكي لأن محمود ياسين تذكرها وتحدث معها ودعت له بالشفاء من مرض الزهايمر.

ونفت الفنانة رانيا محمود ياسين، ما قالته أمير مختر أن والدها كان مصابا بمرض الزهايمر وإنما يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.

وتابعت أن والدها “كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن ألزهايمر، وكان يدرك اسمه عندما ينادى عليه ويتذكر أصدقائه وأفلامه”.

وشددت على أن والدها الراحل كان حريصا على ضبط اللغة العربية أثناء حديثه، وكان يغضب عندما يتحدث أحد أمامه بتشكيل لغوي خاطئ.

وتوفي الفنان محمود ياسين، الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 79 عاما.

وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، شيعت ظهر الخميس، جنازة الفنان الراحل محمود ياسين.