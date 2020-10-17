رانيا يوسف تتمنى أن يعود أحمد رمزي من قبره لـ”تتشاقى وتلعب” معه.. وتنصح بناتها لممارسة الحب دون زواج!

تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مُحركات البحث عبر “جوجل”، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل خلال حوارها ببرنامج “3 ستات”، عبر قناة “صدى البلد”.

وقالت رانيا يوسف إنها خُلقت حُرة، وترتدي ما يحلو لها من الملابس، متابعة: “طول الوقت بيتبصلي من بره، بيحكموا عليّا من لبسي مع إني طول عمري من قبل ما أدخل الوسط الفني وأنا بلبس على راحتي ومحدش كان بيقولي ده قصير ولا مفتوح، اللبس حرية شخصية ومحدش له دخل بيها خالص، ومش من حق حد يدخل ويقولي ألبس إيه وملبسش إيه”.

وأضافت رانيا: “إحنا كلنا كنا في مصر بنلبس على راحتنا لحد فترة زمنية معينة، وبعد كده حصل تدخلات خارجية غيّرت مفهومنا عن اللبس، والشغل الكتير بيُفقد المرأة كل أنوثتها، بصحى في أوقات من النوم أحس إن صوتي قلب راجل من كتر ما بزعق”.

وكشفت رانيا أن الفنان الذي تتمنى التمثيل معه، من نجوم الزمن الجميل هو أحمد رمزي، وقالت: “كان نفسي أمثل مع أحمد رمزي عشان نتشاقى ونلعب، الولد الشقي أحمد رمزي، لكن رشدي أباظة مليش فيه أوي”.

وكشفت رانيا يوسف أنها أصيبت بمرض كبير أدى لتساقط شعرها بسبب التأثير الجانبي للعلاج، الأمر الذي دفعها لأن تستغل فترة البقاء في المنزل وعدم العمل في أن تعالج شعرها بوضع زيت ممزوج بالجاز.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها لم تخش أن يشم أي أحد رائحة الجاز، لأنها لا تخشى على نجوميتها من شيء، والمهم أنها تكون سعيدة.

وأكدت رانيا أن خلطتها نجحت في إعادة شعرها كما كان، موضحة أنها لا تتعامل مع نفسها كممثلة ونجمة، بل كإنسانة تحاول العيش بسلام.

وقالت رانيا يوسف إنها اتفقت مع بناتها على عدم الجواز قبل أن يبلغوا 30 عاما، مضيفة: “أحب يستمتعوا بحياتهم، ولا يتحملوا مسئولية غير أنفسهم قبل 30 عاما”.

وتابعت رانيا: “لو عاوزين يحبوا قبل سن 30 عاما براحتهم بس جواز لأ”.

وأثارت رانيا يوسف الجدل مجدداً بين متابعيها قبل أيام عبر فيديو جديد لها، وهي تُمارس الرياضة في إحدى الصالات كعادتها بملابس تلتصق بجسدها.

وظهرت”رانيا” في الفيديو وهي تُبرز مؤخرتها بشكل واضح في رياضة لتقوية عضلات الأرداف.

وعلقت قائلة: “مفيش أحسن من الرياضة في بداية الاسبوع علشان نقدر نكمل”.

وسخر الجمهور من استمرارها باستعراض جسدها ثم التباكي بأنها تعرضت للتحرش، فكتبت متابعة باسم أمل: ” عجوزه وبتحاول تصغر نفسها. حاجه مقرفه الرياضه للجميع اه بس دا استعراض الله يعديكم”.

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