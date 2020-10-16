هكذا أنقذ رجال الشرطة الكويتية أسرة كاملة من “مجزرة” كاد يقوم بها مواطن بعدما حجزهم في غرفة!

في حادثة غريبة من نوعها، شهدت الكويت محاولة قتل جماعية من قبل مواطن كويتي قيل إنه مريض نفسي لكافة أفراد عائلته بعد أن حجزهم في غرفة واحدة وهدد بقتلهم جميعاً بالسكين.

وقالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن رجال مخفر الفردوس سيطروا على مواطن متسلح بالسكين حجز افراد أسرته وهددهم بالقتل، مشيرةً إلى أن المواطن اقتيد إلى المخفر ليتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف بالطب النفسي.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني. أن رجال المخفر انتقلوا للموقع وحاولوا تهدئة الكويتي المريض النفسي وأخذ سكين تسلح بها. لكن محاولتهم باءت بالفشل ولم تنفع الحيلة معه، الأمر الذي استدعى إلى اتخاذ قرار باستعمال القوة الجبرية معه. حفاظاً على حياة أسرته.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن الأمنيين تمكنوا من الإمساك بالشخص، وسحب السلاح الأبيض منه. واقتياده إلى المخفر، حيث تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف بالطب النفسي، وتم التحفظ عليه، لإحالته إلى مستشفى الطب النفسي لحماية أسرته من خطره.

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