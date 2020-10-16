اعتداء على فتاة
اعتداء على فتاة
حياتنا

هذا ما فعلته شقيقتان كويتيتان مع فتاة من “البدون” داخل محل سكنها وصوّرتاها بالهاتف!

كتب وطن
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في حادثة صادمة، أقدمت فتاتان شقيقتان على تنفيذ وحشي بحق فتاة أخرى ممن يصنفون غير محددي الجنسية بالكويت “” وتصويرها بالهاتف بعد تنفيذ الاعتداء.

وفي التفاصيل، تقدمت فتاة من “البدون” بشكوى إلى مخفر شرطة بالكويت، مشيرةً إلى أن فتاتين شقيقتين قامتا بالاعتداء عليها بالضرب داخل محل سكنها، وأن إحدى الفتاتين المدعى عليهما قامت بتصويرها.

وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن وكيل النائب العام وبعده إخطاره بتفاصيل الحادثة أكد أن الواقعة لا تصنف جنحة ولا تشكل جناية، حيث سجلت قضية حملت عنوان “اعتداء بالضرب وإساءة استخدام هاتف”.

وأحيلت القضية إلى التحقيقات لاستدعاء المدعى عليهما والتحقيق معهما.

 

 

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