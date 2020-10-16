الدكتور طلال نصولي عبر الجزيرة
الدكتور طلال نصولي عبر الجزيرة
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“شاهد” د.طلال نصولي يزفّ البشرى عن لقاحين فعالين ضدّ كورونا في طريقهما لمتناول الناس

كتب وطن
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زفّ الدكتور استاذ طب المناعة في جامعة جورج تاون بشرى للعالم بإعلانه أنّ هناك لقاحان فعالان ضد في طريقهما قريبا لمتناول الناس.

وقال في لقاءٍ مع قناة “الجزيرة” القطرية، إن الفيروس لم يتغيّر، لكنّ سبب الارتفاع الكبير في الإصابات يعود إلى عدم الإلتزام بإجراءات الوقاية من “كورونا”.

وأضاف أنّ إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على طرح لقاحين ليبدأ البشر في استخدامهما، موضحاً أنّ من يأخذ هذا اللقاح يُصبح لديه بعد اسبوعين الى 3 أسابيع مناعة، وفي حال مخالطتهم أشخاص مصابين لن يُصابوا بالفيروس .

وقال إنه تمّ التأكد من فعالية اللقاح من قبل أطباء وعلماء مختصّين.

وتجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حاجز 39 مليونا و200 ألف عالميا، بينما تخطّت أعداد المتوفين المليون و100 ألف وفاة، وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات الأدوية لإطلاق لقاحاتها، أعلنت بلجيكا عن حظر تجول ليلي لمدة شهر.

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