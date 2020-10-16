“شاهد” فضيحة للوفد الإماراتي التطبيعي وهو يصلي في المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال!

أثارت صورة للوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل مؤخراً وصلى في المسجد الأقصى المبارك، فضيحة بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه أحد أعضائه خلال الصلاة داخل المسجد المبارك، بعد أن أقدم الوفد على اقتحام المسجد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.
وحسب الصورة، التي رصدتها “وطن”، فقد وضع أحد أعضاء الوفد الإماراتي يده الشمال فوق اليمنى خلال الصلاة، الأمر الذي اعتبر جهلاً بتعاليم الصلاة وأركانها حيث أن اليد اليمنى هي التي توضع فوق الشمال.
وكان أول المعلقين على الصورة، المعارض الإماراتي، عبدالله الطويل، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا الوفد الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى، الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لا يعرف طريقة الصلاة!”.
هذا الوفد #الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى ..
الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لايعرف طريقة الصلاة!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/azh7HkQpP1
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) October 15, 2020
وقال المغرد أحمد حلس: ” الأغبياء الوفد التطبيعي الاماراتي نواطير البترول.. أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى مبارحة.. ايده اليسار فوق اليمين”.
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الأغبياء الوفد التطبيعي الاماراتي نواطير البترول.. أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى مبارحة.. ايده اليسار فوق اليمين#التطبيع_خيانة #التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي #صباح_الخير pic.twitter.com/Sid7QCamAB
— أحمد حلَّس (@AhmedHellis) October 16, 2020
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن سخريتهم من الإنبطاحيين الإماراتيين وجهلهم بتعاليم الدين الإسلامي.
انا ناطر زيارة المطبل وسيم يوسف لنشوف فيديو ضرب الاحذية 😂✌️
— Anmar Khaled Awad🇵🇸🇹🇷🇰🇼🇶🇦 (@ben_baz1) October 15, 2020
اعتقد أحدهم يصلي صلاه السبت.
— abuali (@kakaabuali) October 16, 2020
الجدير ذكره، أن الوفد الإماراتي زار إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الذي جرى التوصل له قبل نحو شهرين ووقع في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية أمريكية، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي، فيما لحقت البحرين بالإمارات وأعلنت تطبيعها مع تل أبيب.
"لعنة الله على شيخكم وكبيركم يا أنجاس يا أنذال"
📸هكذا استقبل المقدسيون وفداً تطبيعياً إماراتياً وصل المسجد #الأقصى بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي . pic.twitter.com/43t0ZQvLgk
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 15, 2020