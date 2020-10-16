“شاهد” فضيحة للوفد الإماراتي التطبيعي وهو يصلي في المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال!

أثارت صورة للوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل مؤخراً وصلى في المسجد الأقصى المبارك، فضيحة بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه أحد أعضائه خلال الصلاة داخل المسجد المبارك، بعد أن أقدم الوفد على اقتحام المسجد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وحسب الصورة، التي رصدتها “وطن”، فقد وضع أحد أعضاء الوفد الإماراتي يده الشمال فوق اليمنى خلال الصلاة، الأمر الذي اعتبر جهلاً بتعاليم الصلاة وأركانها حيث أن اليد اليمنى هي التي توضع فوق الشمال.

وكان أول المعلقين على الصورة، المعارض الإماراتي، عبدالله الطويل، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا الوفد الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى، الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لا يعرف طريقة الصلاة!”.

هذا الوفد #الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى ..

الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لايعرف طريقة الصلاة!#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/azh7HkQpP1 — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) October 15, 2020

وقال المغرد أحمد حلس: ” الأغبياء الوفد التطبيعي الاماراتي نواطير البترول.. أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى مبارحة.. ايده اليسار فوق اليمين”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن سخريتهم من الإنبطاحيين الإماراتيين وجهلهم بتعاليم الدين الإسلامي.

انا ناطر زيارة المطبل وسيم يوسف لنشوف فيديو ضرب الاحذية 😂✌️ — Anmar Khaled Awad⁦🇵🇸⁩⁦🇹🇷⁩⁦🇰🇼⁩⁦🇶🇦 (@ben_baz1) October 15, 2020

اعتقد أحدهم يصلي صلاه السبت. — abuali (@kakaabuali) October 16, 2020

الجدير ذكره، أن الوفد الإماراتي زار إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق التطبيع الذي جرى التوصل له قبل نحو شهرين ووقع في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية أمريكية، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي، فيما لحقت البحرين بالإمارات وأعلنت تطبيعها مع تل أبيب.