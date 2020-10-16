الوفد التطبيعي الإماراتي يصلي في المسجد الأقصى
الوفد التطبيعي الإماراتي يصلي في المسجد الأقصى
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“شاهد” فضيحة للوفد الإماراتي التطبيعي وهو يصلي في المسجد الأقصى بحماية شرطة الإحتلال!

كتب وطن
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أثارت صورة للوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل مؤخراً وصلى في المسجد الأقصى المبارك، فضيحة بعد الخطأ الكارثي الذي وقع فيه أحد أعضائه خلال الصلاة داخل المسجد المبارك، بعد أن أقدم الوفد على اقتحام المسجد بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وحسب الصورة، التي رصدتها “وطن”، فقد وضع أحد أعضاء الوفد الإماراتي يده الشمال فوق اليمنى خلال الصلاة، الأمر الذي اعتبر جهلاً بتعاليم الصلاة وأركانها حيث أن اليد اليمنى هي التي توضع فوق الشمال.

وكان أول المعلقين على الصورة، المعارض الإماراتي، عبدالله الطويل، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا الوفد الإماراتي زار الصهاينة اليوم وصلى في الأقصى، الملفت أن المشار إليه يبدو وأنه لا يعرف طريقة الصلاة!”.

وقال المغرد أحمد حلس: ” الأغبياء الاماراتي نواطير البترول.. أثناء صلاتهم في المسجد الأقصى مبارحة.. ايده اليسار فوق اليمين”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن سخريتهم من الإنبطاحيين الإماراتيين وجهلهم بتعاليم الدين الإسلامي.

 

الجدير ذكره، أن الوفد الإماراتي زار إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق الذي جرى التوصل له قبل نحو شهرين ووقع في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية أمريكية، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي، فيما لحقت بالإمارات وأعلنت تطبيعها مع تل أبيب.

 

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