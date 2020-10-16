دعاء مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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“حدث استثنائي انهمرت فيه دموعه” .. دعاء مفتي سلطنة عمان لرفع الوباء يتصدر ويخصّ الباحثين عن عمل

كتب وطن
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في حدثٍ استثنائيّ، أطلّ الشيخ عبر خاصيّة البث المباشر في حسابه الرسميّ بموقع “تويتر”، في دعاء جماعي ليكشف الله البلاء عن العباد.

وكان المفتي الخليلي أعلن سابقاً في تغريدة عن الجماعي.

وقال المفتي: “الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء”.

وحظي دعاء الشيخ الخليلي بمشاهدة أكثر من ربع مليون متابع -حتى لحظة كتابة هذا الخبر-.

وتصدّر وسم (#دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي) قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان .

وتضمن دعاء الشيخ الخليلي الدّعاء لله عزّ وجل أن يرفع البلاء عن العباد، وأن تعود المساجد وتفتح أبوابها لإقامة الصلوات واستدامة الذّكر بدون انقطاع .

ولم ينسَ المفتي في دعائه الشباب، وخصّ بالذّكر الباحثين عن العمل.

وتفاعل المغرّدون مع ّ، سائلين الله أن يستجيب ويرفع البلاء .

 

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