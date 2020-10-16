“حدث استثنائي انهمرت فيه دموعه” .. دعاء مفتي سلطنة عمان لرفع الوباء يتصدر ويخصّ الباحثين عن عمل

في حدثٍ استثنائيّ، أطلّ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عبر خاصيّة البث المباشر في حسابه الرسميّ بموقع “تويتر”، في دعاء جماعي ليكشف الله البلاء عن العباد.

وكان المفتي الخليلي أعلن سابقاً في تغريدة عن الدعاء الجماعي.

وقال المفتي: “الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء”.

الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة كما جاء عنه صلى الله عليه و سلم، وقد وصلتني مطالب للدعاء الجماعي، وتحريًا للإجابة اخترت يوم غدٍ الجمعة، في ٣:٣٠ مساء بتوقيت مكة المكرمة، ٤:٣٠ بتوقيت السلطنة، وسيبث بعون الله مباشرة عبر هذه المنصة، فأرجو مشاركتكم بالتأمين عسى اللّٰه أن يكشف البلاء. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) October 15, 2020

وحظي دعاء الشيخ الخليلي بمشاهدة أكثر من ربع مليون متابع -حتى لحظة كتابة هذا الخبر-.

وتصدّر وسم (#دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي) قائمة الترند بموقع تويتر في سلطنة عمان .

وتضمن دعاء الشيخ الخليلي الدّعاء لله عزّ وجل أن يرفع البلاء عن العباد، وأن تعود المساجد وتفتح أبوابها لإقامة الصلوات واستدامة الذّكر بدون انقطاع .

ولم ينسَ المفتي في دعائه الشباب، وخصّ بالذّكر الباحثين عن العمل.

وتفاعل المغرّدون مع الدعاء الجماعيّ، سائلين الله أن يستجيب ويرفع البلاء .

عندما يبكي العلماء فأعلم أن الخطب جلل وبالدعاء تتساكب الرحمات

اللهم آمين اللهم آمين #دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/RMEPsvnfLH — أ. عبدالله الأسطل 🇵🇸🌹🇴🇲 (@AbdallahAlsttal) October 16, 2020

وكأن الشيخ احمد يعلم مافي قلوبنا وترجمه في دعاء تقشعر له الابدان#اللهم_امين #دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/SJrh2bG1dh — هنا عُمان 🇴🇲 (@oman_picture) October 16, 2020

سلام اللّه عليك شيخنا الجليل، دروس بليغة تقدمها ودعوات صادقة ترفعها،تتضرع والكلّ معك إلى المولى القدير بأن يرفع عن الجميع هذا الوباء.شتّان بين شيخ يدعو لخير البشرية وآخرين يعملون من أجل الفرقة والشتات.عندك أنت وأمثالك البشرية واحدة والناس سواء والدين للّه#دعاء_الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/KdvrZB2sfS — ABDULAZIZ ALKHRAUSI (@azizsutal) October 16, 2020

واصْدحْ بِصَوْتكَ سيدي فلرُبما

رَبُّ الخلائق حينَ قُلتَ أجابا

فَلَرُبَ نارلةٍ تضيق بأرضنا

و بدعوةٍ منكم تكون سرابا#دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/GwHZvHdYb1 — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) October 16, 2020

عندما يبكي العلماء فأعلم أن الخطب جلل وبالدعاء تتساكب الرحمات

اللهم آمين اللهم آمين #دعاء_الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/U1BZwAeYMv — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) October 16, 2020