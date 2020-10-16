محمد بن سلمان - محمد بن زايد
محمد بن سلمان - محمد بن زايد
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تصريحات سعودية لافتة .. هل قررت دول الحصار الإعتراف بفشلها في إخضاع قطر وإنهاء الحصار؟!

كتب وطن
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في تصريحاتٍ لافتة استخدم فيها وصف “الأشقاء القطريين”، تحدّث وزير الخارجية السعودي عن تطوّرات  جديدة بشأن الأزمة الخليجية وإمكانية قرب انتهاء .

وقال الوزير السعودي، في حوار عبر الاتصال المرئي مع ، رصدته “وطن”، إنه “في حال التزام الأشقاء في قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب لاتخاذ قرارتها، فإن ذلك سيكون جيداً لأمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف الوزير السعودي: “نواصل العمل مع إخواننا القطريين، ونأمل منهم الالتزام بالعمل معنا لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن نتمكن من إيجاد سبيل للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة، التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها”.

وأضاف بن فرحان: “أعتقد أن ثمة طريقا صوب ذلك ونأمل في أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب”.

وفي رده على موعد التوصل لحل للأزمة الخليجية، قال وزير الخارجية السعودي: “لا أعلم، وليس المسؤول بأعلم من السائل”.

وتطرّق الوزير السعودي الى مع إسرائيل وقال إن ذلك بالنسبة للسعودية أمر من المتصور حصوله في النهاية، لكنه اعتبر أن جلب الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات يجب أن يكون أولوية في المرحلة الراهنة.

الجدير ذكره، أن تصريحات الوزير السعودي تأتي في ظل استمرار الأزمة الخليجية، ومع تحرك كويتي وعُماني لحلها، والحديث عن أمر أمريكي أصدره الرئيس دونالد للسعودية والإمارات بضرورة معالجة الأزمة الخليجية وإنهاء حصار قطر بأسرع وقت ممكن.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.

وتؤكد الدوحة أن من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه. –

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