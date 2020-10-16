بمناسبة يوم المرأة العمانية .. سفير إيران في سلطنة عمان ينشر تغريدة عن النساء الشريفات في السلطنة

خصّ السفير الإيراني في سلطنة عمان نساء السلطنة بتغريدةٍ عبر حسابه في تويتر بمناسبة يوم المرأة العمانية الذي يُصادف الـ17 من أكتوبر من كلّ عام.

وكتب السفير الإيراني علي النجفي في تغريدته: “أصالة عن نفسي و نيابة عن زوجتي أهنىء النساء الشريفات في سلطنة عمان الصديقة ١۷ من أكتوبر يوم المرأة في عمان لاسيما هؤلاء المضحيات اللاتي يجتهدن هذه الأيام في مكافحة كورونا”

وتابع: “ان الله قد رفع مكانة المرأة في سورة النساء بهذه العبارة (وعاشروهنّ بالمعروف)”.

أصالة عن نفسي و نيابة عن زوجتي أهنىء النساء الشريفات في سلطنة #_عمان الصديقة ١۷ من أكتوبر #_يوم_المرأة في عمان لاسيما هؤلاء المضحيات اللاتي يجتهدن هذه الأيام في مكافحة #كورونا.

ان الله قد رفع مكانة المرأة في سورة النساء بهذه العبارة "وعاشروهنّ بالمعروف". — Ali Najafi (@AliNajafi_ir) October 16, 2020

ويأتي يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ليتوج المرأة في سلطنة عُمان باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

وحازت سلطنة عمان عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.

وتصدّر هاشتاغ (#يوم_المراه_العمانيه) قائمة الأكثر تداولاً في تويتر بالسلطنة .

ورصدت “وطن” جانباً من تعليقات العُمانيين على هذه المناسبة ..

تبسطُ يديها في ميادينٍ شتّـى، لِتخرج بيضاءَ تُراهن على أهمية دورها ومكانتها. المرأة العُمانية، تَصنعُ الأثر، وتؤكد على أن حضورها في مواقع مختلفة يَتبعُه ثباتٌ على المبدأ، وصدقٌ في المسؤولية، وإخلاصٌ في الإنجاز. *كل عام ونساء عُمان في عيشٍ كريم* #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/Kcvvrnjd3Y — هيثم الفارسي (@FarsiHaitham) October 16, 2020

• السَابِع عَشر مِن أُكتوبَر 🧕🏻❤️

بمناسبة يوم المرأة العُمانية : كوني قوية شامخة كعادتك ، انتي السند وانتي القوة ومربية الاجيال ، ابتسمي يـ جميلة ، كُل عام وأنتِ مُلهمة ومُستقلة وقوية وجميلة 🇴🇲❤️.

#هذي_بنت_عمان #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/OdGNlua7Oy — ﮼آعِجُوْبَـھ💅🏻💜 (@aishz_88) October 16, 2020

"إنّ الوطن لا يُحلّق من دون المرأة"

-جلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظّم🤍 #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/ABtZgWLiOx — 👸🏻 (@QuueeeenR) October 16, 2020

"الوطن لا يحلّق بدون المرأة" من الكلمات الخالدة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.. ١٧ أكتوبر يوم المرأة العمانية🇴🇲 لكل إمرأة عمانية أقول.. 🇴🇲❤️كل عام وأنت للوطن نبضه❤️🇴🇲 وكل عام وعمان تفخر بك يا زهرة أينعت من أجل عمان..#يوم_المراه_العمانية pic.twitter.com/jsaSqNoAgM — 🇴🇲ĸнαℓɪɒ αℓяαωαнɪ🇴🇲 (@khalid_9177) October 17, 2020