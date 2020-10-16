يوم المرأة العمانية
يوم المرأة العمانية
الهدهد

بمناسبة يوم المرأة العمانية .. سفير إيران في سلطنة عمان ينشر تغريدة عن النساء الشريفات في السلطنة

كتب وطن
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خصّ نساء السلطنة بتغريدةٍ عبر حسابه في بمناسبة يوم المرأة العمانية الذي يُصادف الـ17 من أكتوبر من كلّ عام.

وكتب السفير الإيراني في تغريدته: “أصالة عن نفسي و نيابة عن زوجتي أهنىء النساء الشريفات في سلطنة عمان الصديقة ١۷ من أكتوبر يوم المرأة في عمان لاسيما هؤلاء المضحيات اللاتي يجتهدن هذه الأيام في مكافحة كورونا”

وتابع: “ان الله قد رفع مكانة المرأة في سورة النساء بهذه العبارة (وعاشروهنّ بالمعروف)”.

ويأتي يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ليتوج المرأة في سلطنة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

وحازت سلطنة عمان عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.

وتصدّر هاشتاغ () قائمة الأكثر تداولاً في تويتر بالسلطنة .

ورصدت “وطن” جانباً من تعليقات العُمانيين على هذه المناسبة ..

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