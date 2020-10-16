الحملة السعودية لمقاطعة البضائع التركية تضيع بعد هجمة مرتدة للمغردين العرب تأييداً لتركيا

بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولتي قطر و الكويت مؤخراً، اطلق الذباب الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات هاشتاغ (#مقاطعة_البضائع_التركية) فما يبدو أنّه نكايةً وحقدًا على تركيا ومحاولة للتأثير على اقتصادها؛ بسبب إفشال أنقرة مخططات السعودية والإمارات في حصار قطر والسيطرة على ليبيا والانقلاب في تونس.

ورداً على الهاشتاغ السعودي – الإماراتي أطلق مغرّدون عرب هاشتاغ (#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا) في وجه الحملات التي تستهدفها، تصدّر قائمة الترند بموقع “تويتر” بآلاف التغريدات المؤيدة لتركيا .

وغرد الإعلامي القطري، جابر الحرمي، قائلاً: “الشرفاء والأحرار مع #تركيا ودعم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا، العبيد والمتصهينين مع مقاطعة #تركيا، اعرف موقعك من هذه القضية .. تعرف من أنت”.

الشرفاء والأحرار مع #تركيا ودعم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا ..

العبيد والمتصهينين مع مقاطعة #تركيا ..

اعرف موقعك من هذه القضية .. تعرف من أنت .. pic.twitter.com/mQDd2y4afC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 15, 2020

أمر مخجل أن تقوم شرذمة في العالم العربي بالمناداة ب #مقاطعة_المنتجات_التركية ، في الوقت الذي تنادي هذه الشرذمة بكل وقاحة بالإرتماء في أحضان الكيان الصهيوني ..

إنه العُهْرُ بعينه ..

نعم لدعم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا..

نعم ل #مناصرة_تركيا التي تناصر شعوب أمتنا ..#شكرا_تركيا pic.twitter.com/U8PU25jKWv — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 15, 2020

وغرد المدير الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، قائلاً: “تستحق الدعم ولا عزاء لعبدة الدرهم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا”.

تستحق الدعم ولاعزاء لعبدة الدرهم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا pic.twitter.com/3OqOF2jnEe — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) October 15, 2020

كما غرد المعارض السعودي، عمر بن عبد العزيز، بالقول: “شكرا لهم على فضحهم قتلة خاشقجي، لوقوفهم مع نهضة الصومال لأنهم الملاذ الأخير للثورة السورية لإيقافهم مشروع غزو قطر لكسرهم حصار طرابلس مع تريس ليبيا لدعمهم للقضية الفلسطينية لأن بضاعتهم ليست من جبل علي”.

#الحمله_الشعبيه_لدعم_تركيا -شكرا لهم على فضحهم قتلة خاشقجي.

-لوقوفهم مع نهضة الصومال.

-لأنهم الملاذ الأخير للثورة السورية.

-لإيقافهم مشروع غزو قطر.

-لكسرهم حصار طرابلس مع تريس ليبيا.

-لدعمهم للقضية الفلسطينية.

-لأن بضاعتهم ليست من جبل علي. https://t.co/37XZA6Fhlx — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) October 15, 2020

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهشتاق رصدت “وطن” عدداً منهم، والذين طالبوا بضرورة دعم تركيا واعتبار ما تقدم عليه السعودية خيانة للمسلمين.

العالم الإسلامي منقسم إلى فسطاطين الأول تمثله #تركيا التي تقف مع تطلعات الشعوب وتحاول نصرة المظلومين، ومعسكر دول محور الشر رعاة الثورةالمضادة الذين جمعتهم خيمة التطبيع وباتوا تحت لحاف إسرائيل واتحدت كلمتهم على حرب الأتراك واقتصادهم لذا كان لزاما أن ندعم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا — د. محمد الصغير (@drassagheer) October 15, 2020

إن كانت المقاطعة فعلاً تهدف للرد على أعداء بلادنا، فالأولى مقاطعة البضائع الفرنسية رداً على تهجم ماكرون على الإسلام!#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 15, 2020

يجب علينا أن ندعم إخوتنا في تركيا والرئيس أردوغان الذين وقفوا دائما مع جميع قضايا المسلمين ونصرتهم للحق ضد الظلم وأنا كمواطن قطري لن أنسى وقوفهم مع قطر ضد الحصار الظالم هذا هو الوقت لكي ندعم تركيا و لاخير فينا إن لم نقف مع تركيا#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا pic.twitter.com/L2QjTbuFua — ناصر بن راشد الهاجري (@EngNaser2006) October 15, 2020

هشتاق نشط للغايه من قبل الشرفاء

تستحق تركيا .. كل خير

هم اشقائنا في الدين .. ويحملون هموم الامه

ومواقفهم مع الدول العربيه والاسلاميه مشرف .. وهناك ايادي خبيثه تروج

لمقاطعتها .. لاضعافها امام الغرب

بتغريداتكم الكريمه ستفشلون تآمرهم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا — بوغانم (@abughanim73) October 15, 2020

كعربي مسلم أدعم تركيا و ستكون خياري الأول لرحلاتي السياحية..!#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا pic.twitter.com/CoQMgieLND — Cyrus©️ (@Cyrus_JOR) October 16, 2020

ولأنها تركيا 🇹🇷 التي تتحمل عبء الدفاع عن الأمة الإسلامية وقضاياها العادلة ومصالحها الاستراتيجية الكلية، أصبح لزاما على كل مسلم دعم المنتج التركي، والمشاركة في في حملة#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا — أحمد عبد الجواد (@Ahmed_abdgwad) October 16, 2020

وأشاد الناشطون عبر مشاركتهم في الحملة، بموقف تركيا الداعم للشعوب العربية والإسلامية، ومساندتها لقضايا المظلومين والمقهورين حول العالم.

وشدد ناشطون على أن الحملة التي أطلقها الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي، إنما هي بسبب فضح تركيا لتلك الأنظمة، وكشف انتهاكاتها.

وأكد الناشطون على أن المنتجات التركية التي أطلق الذباب الإلكتروني دعوة لمقاطعتها، تتميز بجودة عالية، وأسعارها منافسة، وتستحق الدعم.