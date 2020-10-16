حملة داعمة للمنتجات التركية في وجه حملة سعودية اماراتية ضدها
حملة داعمة للمنتجات التركية في وجه حملة سعودية اماراتية ضدها
الهدهد

الحملة السعودية لمقاطعة البضائع التركية تضيع بعد هجمة مرتدة للمغردين العرب تأييداً لتركيا

كتب وطن
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بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولتي قطر و مؤخراً، اطلق الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات هاشتاغ (#مقاطعة_البضائع_التركية) فما يبدو أنّه نكايةً وحقدًا على ومحاولة للتأثير على اقتصادها؛ بسبب إفشال أنقرة مخططات والإمارات في والسيطرة على ليبيا والانقلاب في تونس.

ورداً على الهاشتاغ السعودي – الإماراتي أطلق مغرّدون عرب هاشتاغ () في وجه الحملات التي تستهدفها، تصدّر قائمة الترند بموقع “تويتر” بآلاف التغريدات المؤيدة لتركيا .

وغرد الإعلامي القطري، جابر الحرمي، قائلاً: “الشرفاء والأحرار مع #تركيا ودعم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا، العبيد والمتصهينين مع مقاطعة #تركيا، اعرف موقعك من هذه القضية .. تعرف من أنت”.

وغرد المدير الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، قائلاً: “تستحق الدعم ولا عزاء لعبدة الدرهم #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا”.

كما غرد المعارض السعودي، عمر بن عبد العزيز، بالقول: “شكرا لهم على فضحهم قتلة خاشقجي، لوقوفهم مع نهضة الصومال لأنهم الملاذ الأخير للثورة السورية لإيقافهم مشروع غزو قطر لكسرهم حصار طرابلس مع تريس ليبيا لدعمهم للقضية الفلسطينية لأن بضاعتهم ليست من جبل علي”.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهشتاق رصدت “وطن” عدداً منهم، والذين طالبوا بضرورة دعم تركيا واعتبار ما تقدم عليه السعودية خيانة للمسلمين.

وأشاد الناشطون عبر مشاركتهم في الحملة، بموقف تركيا الداعم للشعوب العربية والإسلامية، ومساندتها لقضايا المظلومين والمقهورين حول العالم.

وشدد ناشطون على أن الحملة التي أطلقها الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي، إنما هي بسبب فضح تركيا لتلك الأنظمة، وكشف انتهاكاتها.

وأكد الناشطون على أن المنتجات التركية التي أطلق الذباب الإلكتروني دعوة لمقاطعتها، تتميز بجودة عالية، وأسعارها منافسة، وتستحق الدعم.

 

 

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