“هموت يا جماعة”.. “شاهد” شهيرة تسقط على الأرض فجأة بجنازة زوجها محمود ياسين وهذا ما فعلته بـ”النعش”

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، سقوط الفنانة شهيرة زوجة الفنان المصري الراحل محمود ياسين على الأرض فجأة وتعرضها للأغماء أثناء تشيع جنازة زوجها.

وحرص عدد من الحضور على اللحاق بالفنانة المعتزلة شهيرة لمساندتها حتى أمسك حفيدها بيدها مطالبًا بالتباعد بسبب حالة الزحام الكبيرة في تشييع الجثمان، كما حرص الإعلامي عمرو الليثي على مساندتها وطلب إحضار كرسي كي يتسنى لها الجلوس عليه.

ولوحظ من خلال المقطع الذي تم تصويره خلال تشييع الجثمان أن شهيرة رددّت قائلة: “هموت يا جماعة يا جماعة هموت” مطالبة بالجلوس كونها لم تستطع استكمال الجنازة واقفة، وعند جلوسها ظلت تردد بأدعية للفنان الراحل محمود ياسين.

ولا يزال اسم محمود ياسين، متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن الجمهور متابع لتشييع جثمانه الذي أقيم ظهر اليوم الخميس وسط حضور فني وجماهيري كبير.

وكان من بين الحاضرين في أداء صلاة الجنازة الفنانون أحمد السقا، وحسين فهمي، ورشوان توفيق، وأشرف زكي، ووفاء عامر، وإلهام شاهين، وخالد النبوي، وعزت العلايلي، وسوزان نجم الدين، وهاني سلامة، ودنيا عبدالعزيز، ومحمود حميدة، ولبلبة، ومحمد عبدالعزيز، ونادية الجندي، وعماد رشاد، ومحمد مختار، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير.

كما حرصت أسرة محمود ياسين، على مرافقة الجثمان من المستشفى الذي تُوفي بداخله، إلى مسجد الشرطة وسط حالة من الحزن، حيث حضر كل من زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة وابنه الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين وابنته الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وحفيده محمود عمرو ياسين.

ودخلت زوجته الفنانة شهيرة وابنته الفنانة رانيا ياسين في حالة انهيار تام وبكاء شديد حزنا على رحيله، حيث قامت الأولى بتقبيل نعش الفنان الراحل لتوديعه، كما حاول تهدئتهم نجل الفنان عمرو ياسين والفنان محمد رياض زوج الثانية، ودخل أغلب النجمات الحاضرات في بكاء هيستيري.

أقيمت مراسم تشييع الجثمان في ساحة مسجد الشرطة، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالفيوم، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء غد الجمعة بالشيخ زايد.

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال نادي المسرح في بورسعيد، وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي.

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