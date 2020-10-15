“لا يمكنني تخيّل الاستحمام بدون التفكير بك”.. أحلام تثير الجدل مجددا وهذا ما حدث!

عادت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لإثارة الجدل من جديد ولكن هذه المرة عبر حديث لها مع ابنها فهد الهاجري بعد تغريدة له عن الاستحمام لمح فيها لقصة حب.

ولفتت الفنانة الإماراتية الأنظار بردّها على تغريدة نشرها ابنها فهد الهاجري على حسابه الخاص في “تويتر” وجاء فيها: “لا يمكنني أن أتخيل الاستحمام من دون التفكير بك”.

🧐🧐🧐🧐نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت 🙃اكيد انا صح امي؟؟؟؟ 🤒🥴 https://t.co/aTFwRXu5f0 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 14, 2020

وأعادت الفنانة نشر التغريدة مع التعليق: “نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت؟ أكيد أنا صح امي؟”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين انتقدوا عرض أحلام وابنها حياتهم الشخصية وتفاصليها على الملأ.

وكانت أحلام قد أثارت جدلا واسعا في أبريل الماضي عندما ظهرت بملابس المنزل ومن غرفة نومها على ما يبدو، وعلى غير عادتها بدون مكياج أو مكياج خفيف جدا لتتحدث عن كورونا وقالت:”حبيت أني أسوي هذا الهاشتاغ وأسميه ساعة 0.. هدفي الأول منه أنه نحن نوصل بوطننا االحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا.”

وتابعت:”أتمنى كلكم تشاركون في هذا الهاشتاغ لنثبت للعالم أننا قدر المسؤولية وفوق التوقعات”.

كما كتبت في تعليقها الذي أرفقته مع مقطع الفيديو متملقة حكام الإمارات كعادتها: “لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب إلى صفر حاله مصابة بفايروس كورونا.. فلنبدأ بسم الله”.

ويشار إلى أنه في مارس الماضي وصفت الفنانة الإماراتية أحلام شخصاً قالت إنه روّج لارتدائها “كمامة” صنعت من الألماس بـ”الحقير” و”السفيه” .

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات” حينها: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله”.

وأشارت في حديثها لمروج الخبر “نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك