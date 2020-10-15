كويتي عاق “زود الجرعة” وفعلها مع والدته.. وهكذا عثرت عليها الشرطة عندما داهمت المنزل!

سدد مواطن كويتي عدة طعنات لوالدته بالسكين أثناء غيابه عن الوعي بسبب التعاطي، ثم توارى عن الأنظار. ليواصل رجال أمن مبارك الكبير البحث عنه، لمحاسبته على ما اقترف من ذنب وعقوق.

وفِي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي” الكويتية. فإن البداية كانت حين تلقى عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من مواطنة طلبت النجدة من رجال الأمن والطوارئ الطبية على وجه السرعة. فتحركوا إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم وجدوا المبلغة وقد تعرضت إلى جرح بليغ في ذراعها. وعلى الفور نقلت إلى المستشفى وأجريت لها الفحوصات اللازمة.

وكشف التحقيق الأولي أن المواطنة، وهي مُتقاعدة، تعرضت للطعن بسكين من أحد أبنائها البالغ من العمر (22 عاماً). بعد أن دخل في خلاف مع أمه عندما كان بحالة تعاطٍ شديدة وتشاجر معها، ثم فرّ هارباً من المنزل.

وأدلت الأم المكلومة ببياناته، وسُجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عنه وضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وسجلت القضية تحت عنوان عنف أسري.

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