كاتب سعودي يخصص حسابه لشيطنة عُمان يثير الجدل بهذه التغريدة عن السلطنة

عاد الكاتب السعودي المثير للجدل والمقرب من الديوان الملكي خالد الزعتر، لدس أنفه في الشأن العماني الداخلي من جديد ومحاولة إثارة البلبلة بين العمانيين بمواقع التواصل عبر استفزازهم بتغريدات مسيئة للسلطنة وقيادتها.

“الزعتر” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي، قال إن هناك تطور لافت في الرؤية السياسية العمانية تجاه ملف اليمن.

تطور لافت في الرؤية السياسية العمانية تجاه ملف #اليمن حيث طلبت #سلطنة_عمان من الناشطين والإعلاميين اليمنيين ، المحسوبين على الإخوان ، التوقف عن ممارسة الأنشطة الإعلامية المعادية للتحالف العربي من أراضيها أو مغادرة البلاد ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) October 14, 2020

وزعم الكاتب السعودي الذي يهاجم سياسات عُمان دائما أن السلطنة طلبت من الناشطين والإعلاميين اليمنيين “المحسوبين على الإخوان” بحسب وصفه، التوقف عن ممارسة الأنشطة الإعلامية المعادية للتحالف العربي من أراضيها أو مغادرة البلاد.

وأثارت تغريدة خالد الزعتر جدلا واسعا بين المغردين العمانيين، الذين طالبوه بعدم دس انفه في الشأن العماني، فيما لم تصدر أي تعليقات رسمية بشأن مزاعمه التي أوردها.

ويشار إلى أن خالد الزعتر كاتب سعودي دائم التطاول على رموز السلطنة ومهاجمة عمان وسياسة الحياد التي تنتهجها في التعامل مع مختلف الملفات الإقليميّة والدوليّة. ولعبها دور الوسيط فيها.

وسبق أن تخطى “الزعتر” كل الحدود وطالب ضمنيا دون تصريح بطرد سلطنة عُمان من مجلس التعاون الخليجي. بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها زاعما أن هذه السياسة أثبتت فشلها.

وينشط “الزعتر” هو ومجموعة أقلام سعودية أخرى منذ فترة في مهاجمة سلطنة عُمان والسطان هيثم بن طارق. ومن قبله الراحل قابوس بن سعيد. ومحاولة شيطنة السلطنة عبر أكاذيب وافتراءات مزعومة بسبب موقف القيادة العُمانية الحيادي من أزمة قطر وحرب اليمن.

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