ناصر الدويلة
الهدهد

“قلّة قليلة استحوذ عليها الشيطان والدرهم” .. تغريدة ناريّة لـ”ناصر الدويلة” عن التطبيع بعد الإفراج عنه

كتب وطن
0

في أول تغريدة له عن الإماراتي البحريني مع إسرائيل عقب الإفراج عنه، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي السابق على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع إسرائيل رغم الأصوات القليلة الداعية لذلك.

وقال الدويلة في تغريدته: “( بلاد العرب) كان هذا شعار يكتب على جميع المراسلات البريدية في خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي وهي لا تزال القلعة الصامدة في وجه التطبيع رغم كل الضغوط الدولية والإقليمية”.

وأضاف الدويلة: “ في جميع فئآته يدعم موقف حكومته عدا القلة القليلة التي استحوذ عليها الشيطان والدرهم”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة النائب الكويتي، مشيدين بموقف الكويت من القضايا العربية وخاصة التطبيع مع إسرائيل، معبرين عن فرحتهم بعودة الدويلة للكتابة والتعليق على الأحداث.

 

الجدير ذكره، أن عددا قليلا جداً من الكويتيين أبرزهم الإعلامية فجر السعيد يؤيدون التطبيع مع إسرائيل ويدعون حكومة بلادهم للمضي قدماً في التطبيع مع تل أبيب والسير على خطى والبحرين.

وقبل عدة أيام أخلت محكمة كويتية سبيل ناصر الدويلة، وذلك بعد قرار حبسه في قضايا تتعلق بمواقفه من الإمارات والسعودية، الأمر الذي اعتبر توجها من أمير البلاد الجديد نواف الأحمد لمنع أي اعتال أو محاكمة على خلفية الرأي.

الجدير ذكره، أن الكويت أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها للتطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية، كما أنها رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أراضيها للإمارات والبحرين.

وكانت الإمارات والبحرين قد توصلتا لاتفاق تطبيعي مع إسرائيل برعاية أمريكية جرى توقيعه بحضور الرئيس الأمريكي دونالد في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الحملة السعودية لمقاطعة البضائع التركية تضيع بعد هجمة مرتدة للمغردين العرب تأييداً…

الهدهد

يلزمكم لقاح ضدّ الخيانة .. عبدالله بن زايد تحول لـِ”فأر تجارب” خلال تلقيه…

الهدهد

“شاهد” فضيحة للوفد الإماراتي التطبيعي وهو يصلي في المسجد الأقصى بحماية…

الهدهد

خبايا وأسرار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل تكشف مفاجأة بعد مصادقة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.