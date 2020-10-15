“قلّة قليلة استحوذ عليها الشيطان والدرهم” .. تغريدة ناريّة لـ”ناصر الدويلة” عن التطبيع بعد الإفراج عنه

في أول تغريدة له عن التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل عقب الإفراج عنه، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع إسرائيل رغم الأصوات القليلة الداعية لذلك.

وقال الدويلة في تغريدته: “(الكويت بلاد العرب) كان هذا شعار يكتب على جميع المراسلات البريدية في خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي وهي لا تزال القلعة الصامدة في وجه التطبيع رغم كل الضغوط الدولية والإقليمية”.

وأضاف الدويلة: “الشعب الكويتي في جميع فئآته يدعم موقف حكومته عدا القلة القليلة التي استحوذ عليها الشيطان والدرهم”.

"الكويت بلاد العرب" كان هذا شعار يكتب على جميع المراسلات البريدية في خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي وهي لا تزال القلعة الصامدة في وجه التطبيع رغم كل الضغوط الدولية و الاقليمية والشعب الكويتي في جميع فئآته يدعم موقف حكومته عدا القلة القليلة التي استحوذ عليها الشيطان والدرهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 16, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة النائب الكويتي، مشيدين بموقف الكويت من القضايا العربية وخاصة التطبيع مع إسرائيل، معبرين عن فرحتهم بعودة الدويلة للكتابة والتعليق على الأحداث.

نشهد الكويت من القله القليله جدآ ممن دعم قضايا الأمة الإسلامية واكبر داعم لفلسطين دون شرط أو قيد أو ابتزاز كما فعل من يسمون أنفسهم اليوم بمحور المقاومه ومحور التطبيع ومحور الخيانه والنذاله — Naser Jaber (@Naser70199883) October 16, 2020

نعم.. بلاد العرب

وهذا ما رددته في كثير من كتاباتي اعترافاً بقيمة الكويت و فضلها على كثيرين

و بالتأكيد ان المستوى التعليمي للمواطن الكويتي هو الذي اوصل البلد إلى ألمكان الطيب الذي تنفرد به (مع قطر) من بين دول الخليج.

الكويت تعرف مكانتها و وزنها و تعمل بكل إخلاص وواقعية فيما تعمل — Samir Abu Shama (@SamirAbuShama2) October 16, 2020

من اسمك فأل حسن ، انت ناصر دولة الاسلام القادمه باذن الله حفظك الله و حفظ الله الكويت و شعبها و امة الاسلام — Abdul Salam Gaber (@gulftowers) October 16, 2020

الجدير ذكره، أن عددا قليلا جداً من الكويتيين أبرزهم الإعلامية فجر السعيد يؤيدون التطبيع مع إسرائيل ويدعون حكومة بلادهم للمضي قدماً في التطبيع مع تل أبيب والسير على خطى الإمارات والبحرين.

وقبل عدة أيام أخلت محكمة كويتية سبيل ناصر الدويلة، وذلك بعد قرار حبسه في قضايا تتعلق بمواقفه من الإمارات والسعودية، الأمر الذي اعتبر توجها من أمير البلاد الجديد نواف الأحمد لمنع أي اعتال أو محاكمة على خلفية الرأي.

الجدير ذكره، أن الكويت أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها للتطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية، كما أنها رفضت مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أراضيها للإمارات والبحرين.

وكانت الإمارات والبحرين قد توصلتا لاتفاق تطبيعي مع إسرائيل برعاية أمريكية جرى توقيعه بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي.