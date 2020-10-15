حسن روحاني وأمير قطر
حسن روحاني وأمير قطر
الهدهد

قطر تحرق دم الحاقدين بهذا البيان وتعلن عن اتفاق نهاية العام مع إيران وتوقيع مذكرة تفاهم

كتب وطن
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أکد وزیر الطاقة الإيراني، ، ووزیر الصناعة والتجارة القطري ، علی تطویر العلاقات بین البلدین الصدیقین.

 

ورحب الجانبان، خلال اجتماع افتراضي، بتطویر العلاقات التجاریة بین البلدین، مشددان علی “ضرورة إجراء مفاوضات ثنائیة من أجل تحدید مسألة التعاون وکیفیة تفعیلها”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

 

واتفق الجانبان علی عقد الاجتماع السابع للجنة المشترکة للتعاون بین البلدین في إیران بنهایة العام الجاري. حیث سیتم التوقیع علی مذکرة تفاهم أقرها البلدان وتسهل العلاقات التجاریة بین البلدین المسلمین والمجاورین أکثر من ذي قبل.

 

وكان الرئيس الإيراني أكد أن بلاده “ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع كدولة صديقة وشقيقة”. وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر آل ثاني.

 

بدوره أكد أمير قطر أنه: “لطالما كان تطوير العلاقات والتعاون مع مهمًا لقطر. وآمل أنه بعد التغلب على الصعوبات، يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين”.

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