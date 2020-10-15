قطر تحرق دم الحاقدين بهذا البيان وتعلن عن اتفاق نهاية العام مع إيران وتوقيع مذكرة تفاهم

أکد وزیر الطاقة الإيراني، رضا أردکانیان، ووزیر الصناعة والتجارة القطري علي بن أحمد الكواري، علی تطویر العلاقات بین البلدین الصدیقین.

ورحب الجانبان، خلال اجتماع افتراضي، بتطویر العلاقات التجاریة بین البلدین، مشددان علی “ضرورة إجراء مفاوضات ثنائیة من أجل تحدید مسألة التعاون وکیفیة تفعیلها”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.

واتفق الجانبان علی عقد الاجتماع السابع للجنة المشترکة للتعاون بین البلدین في إیران بنهایة العام الجاري. حیث سیتم التوقیع علی مذکرة تفاهم أقرها البلدان وتسهل العلاقات التجاریة بین البلدین المسلمین والمجاورین أکثر من ذي قبل.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده “ليس لديها أي عقبات أو قيود لتطوير العلاقات والتعاون مع قطر كدولة صديقة وشقيقة”. وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

بدوره أكد أمير قطر أنه: “لطالما كان تطوير العلاقات والتعاون مع إيران مهمًا لقطر. وآمل أنه بعد التغلب على الصعوبات، يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين”.

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