الكعبة
الكعبة
الهدهد

“فيديو” مثير لمشهد لا يتكرر وربما تراه مرة واحدة في حياتك لـ الكعبة المشرفة

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر مشهدا نادرا للكعبة المشرفة، لا يتكرر كثيرا وربما لا يراه الإنسان أبدا طيلة حياته.

 

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن)، ظهرت امرأة تطوف بمفردها حول ، في مشهد نادر الحدوث.

 

 

الفيديو، الذي لم يتضح توقيت تصويره، أظهر المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر فارغا إلا من رجال الأمن.

 

ويشار إلى أن وزارة الحج والعمرة في أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء منذ أشهر بسبب أزمة تفشي .

 

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي، بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

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