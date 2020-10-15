فضيحة بجلاجل تزامناً مع حملة “مقاطعة المنتجات التركية” .. الإمارات تغدر بالسعودية وترسل لها سموم “جبل علي”!

تزامناً مع إطلاق الذباب الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات حملة لمقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، كشف كاتب سعودي عن توجيه الإمارات طعنة غدر لـ “الشقيقة الكبرى”، وذلك بتصدير منتجات غير صالحة للاستخدام.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها الكاتب في صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، سعود الفوزان، والمعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأثارت ضجة واسعة وتساؤلات حول أهداف أبوظبي من مثل هذه التصرفات.

وقال “الفوزان”، في تغريدة رصدتها “وطن”: “جبل علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في الامارات ان يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذاءنا نحن لا نكن للإمارات وشعبها إلا كل الاحترام والتقدير ونحن دائما نقول الامارات هم أهلنا”.

#جبل_علي اسم على غير مسمى كيف لإخواننا في #الامارات ان يرسلوا لنا منتجات مضروبة وغير صالحه للاستهلاك هل يريدوا إخواننا قتلنا في غذاءنا نحن لا نكن للامارات وشعبها الا كل الاحترام والتقدير ونحن داءما نقول #الامارات هم اهلنا pic.twitter.com/b83JqhFXl7 — سعود الفوزان (@saudfozan1) October 15, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الكاتب السعودي، معتبرين أن الإمارات تتعمد غش السعوديين وترسل لهم منتجات فاسدة.

وقال المغرد أحمد باعمر: “كل منتجات جبل علي رديه ومغشوشة ومملوكه لتجار إيرانيين وهنود وبنقال الإمارات تأخذ العمولة ورسوم التراخيص ولا يهمهم صحة الخليجيين وليس السعودية فقط”.

كل منتجات جبل علي رديه ومغشوشه ومملوكه لتجار إيرانيين وهنود وبنقال

الإمارات تاخذ العموله ورسوم التراخيص ولايهمهم صحتة الخليجيين وليس السعوديه فقط — احمد باعمر (@UXkHFaUcY7NlGIV) October 15, 2020

وقال آخر: “الإمارات هي الخراب والدمار من الميناء جبل علي”.

الامارات هي الخراب والدمار من الميناء جبل علي — AMMER9889 (@h1957a) October 15, 2020

وأضاف مغرد آخر: “والله يا اخ سعود حبنا للإمارات لا شك فيه ولكن اعتقد انه حب من جانب واحد”.

والله يا اخ سعود حبنا للامارات لا شك فيه ولكن اعتقد انه حب من جانب واحد — صهيل (@qas744) October 15, 2020

في المقابل، هاجم مغرّدون إماراتيون الكاتب السعودي، معتبرين أنه يقصد الإساءة للإمارات، وطالبوا السعودية بالعودة لاستيراد المنتجات التركية.

وقال إبراهيم الصالح: ” يا سعود كنت اتوقع انك تكون اكثر وعياً وثقافة !! حاطين لك صور المنتج لا تقول ما انتبهت ولا هو استعباط بس للإساءة للإمارات بأي شكل !!”.

ياسعود كنت اتوقع انك تكون اكثر وعياً وثقافة !! حاطين لك صور المنتج لا تقول ما انتبهت ولا هو استعباط بس للاساءة للامارات بأي شكل !! — IᗷᖇᗩᕼIᗰ ᔕᗩᒪEᕼ ابراهيم صالح (@isaleh1010) October 15, 2020

وقال أحدهم: “ما عليك منه بارك الله فيك .. جبل علي منطقة حرة يصنع فيها سلع حسب مواصفات الدول المستورده للبضاعة .. وهذا لا يدل على رداءة او جودة سلعه على قد ما يوضح تماشيها مع مواصفات الدولة المستوردة … في جبل علي تصنع سلع تصدر للدول الاوربية”.

ما عليك منه بارك الله فيك .. جبل علي منطقة حرة يصنع فيها سلع حسب مواصفات الدول المستورده للبضاعه .. وهذا لا يدل على رداءة او جودة سلعه على قد ما يوضح تماشيها مع مواصفات الدولة المستوردة … في جبل علي تصنع سلع تصدر للدول الاوربية — وطني أولاً 🇦🇪 (@AhmadAlQaassmi) October 15, 2020

وتفاعل السعوديين على توتير مع القضية، مطالبين السلطات الرسمية بالحذر من المنتجات الإماراتية ومنع دخولها لأراضي المملكة.

#جبل_علي

اولاد ستين كلب اشرب الشاهي مضروب وربي مالي علم قرأت الباركود سعودي وصنع إماراتي

حسبي الله فيكم pic.twitter.com/iVAMgWLeY6 — جٍنوُن ڪآتبَ (@badr1994al) October 15, 2020

الإمارات بلد جار وجميل ولكن ما يحصل هو خيانة بحقنا..

منتجات #جبل_علي أسوأ منتجات وخاصة اللي لها علاقة بصحة الإنسان مثل المأكولات والكريمات والمراهم وكذلك السجائر المغشوش . سيئة جدا مقارنة بنفس المنتجات من دول مصدرها او دول أخرى.#مقاطعة_منتجات_جبل_علي pic.twitter.com/iIWmG44SlQ — عبدالعزيز (@AzizRiyadhksa) October 15, 2020

#مقاطعه_منتجات_جبل_علي لن نسمم أنفسنا وأسرنا بمنتجات #جبل_علي الرديئة والسامة التي هي للتصدير ولا يسمح بها لسكان جبل علي وما حوله !

والمطلوب أن نقاطع منتجات ذات جودة عالية جدًا مطلوبة حتى من أوروبا وأسعارها جيدة ! pic.twitter.com/0hy2XJoFwf — مورديار (@mm84xx) October 15, 2020

وشارك آلاف الناشطين من دول عربية وخليجية، في حملة لدعم تركيا، عبر وسم “#الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا”، الذي دخل قائمة الأكثر انتشارا على موقع “تويترة.

وجاءت حملة دعم تركيا ردا على حملات أطلقها الذباب الإلكتروني لتابع لدولتي السعودية والإمارات، التي تطالب بمقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، بالتزامن مع تصريحات من شخصيات سعودية معروفة تطالب بمقاطعة تركيا ومنتجاتها.

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💥#يتصدر_الآن .. نشطاء عرب يطلقون #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا في وجه الحملات التي تستهدفها رداً على قيام "شرذمة" سعوديون وإماراتيون بالدعوة لـِ #مقاطعة_المنتجات_التركية في الوقت الذي يدعو فيه هؤلاء بوقاحة إلى الإرتماء في أحضان الصهاينة.

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وأشاد الناشطون عبر مشاركتهم في الحملة، بموقف تركيا الداعم للشعوب العربية والإسلامية، ومساندتها لقضايا المظلومين والمقهورين حول العالم.

وشدد ناشطون على أن الحملة التي أطلقها الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي، إنما هي بسبب فضح تركيا لتلك الأنظمة، وكشف انتهاكاتها.

وأكد الناشطون على أن المنتجات التركية التي أطلق الذباب الإلكتروني دعوة لمقاطعتها، تتميز بجودة عالية، وأسعارها منافسة، وتستحق الدعم.

الجدير ذكره أن شركات إماراتية دأبت على إنتاج مواد غذائية مقلَّدة تحتوي على اسم علامات تجارية سعودية، ولكن تبين أنها تمت تعبئتها داخل منطقة “جبل علي” الإماراتية، وتصديرها للمدن السعودية، ومنع تداولها في الأسواق المحلية للإمارات، بمعنى أنها تنتج خصوصاً للمواطن السعودي.