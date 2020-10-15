على طريقة “شيتي”.. هكذا استغفل “مليونير خليجي محتال” عيال زايد ونصب على شركة إماراتية كبيرة

كشفت صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية تفاصيل جريمة غريبة أثارت جدلا واسعا، حيث أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح 3 متهمين احتالوا على شركة هدايا باستخدام كشف حساب بنكي مزور واستولوا على هدايا بمبالغ مالية كبيرة.

وادعى أحد المتهمين بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها، أنه من عائلة ثرية في دبي، ويعمل رئيسا تنفيذيا لشركة طيران معروفة يملكها والده، ولديه طائرات خاصة، ما دفع الشركة المجني عليها إلى إرسال الهدايا إلى المتهمين في القضية.

من جانبها قالت النيابة إن المتهم الأول اشترك مع آخر (مجهول) في تزوير كشف حساب مصرفي، على غرار المحررات غير الرسمية الصحيحة، وذلك لتنفيذ عملية تحويل وهمي للشركة المجني عليها، وإرسال صورة كشف الحساب المزور عبر تطبيق واتساب لإقناع مسؤوليها بأنه قام فعليا بتحويل المبالغ المطلوبة لشراء الهدايا المشار إليها بقيمة 25800 درهم.

وبناء على هذه الرسالة، وقناعة موظفي الشركة بإجراء التحويل، أرسلوا إليه البضاعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أوهم الشركة المجني عليها بطريقة احتيالية، وبانتحال صفة غير صحيحة، واتخاذ اسم كاذب، بأنه الرئيس التنفيذي لشركة طيران متخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وأنه من العائلات الثرية في دبي، ووالده يملك شركة معروفة، وأنه خارج الدولة.

وطلب المتهم هدايا عبارة عن هاتفين نقالين من نوع “آيفون إكس، وزجاجتي عطر، وباقة من الورود الطبيعية، لضيفين داخل الدولة يحتفلان بمناسبة سنوية.

ولإثبات إمكاناته المادية المزورة وخداع الشركة أظهر صورة من كشف الحساب المزور، وأثبت فيها واقعة مزورة بقيامه بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في أحد البنوك إلى الحساب المصرفي للشركة المجني عليها على خلاف الحقيقة.

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