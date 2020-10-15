” سجنها علمها الكثير”.. “شاهد” هيا الشعيبي تُكفر عن ذنوبها بعد الفيديو الإباحي وهذا أول مافعلته بعد إخلاء سبيلها!

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن أول ماقامت به مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي فور إخلاء سبيلها من النيابة العامة بعد نشرها فيديو خادش للحياء عبر حسابها على “سناب شات”.

وقالت مي العيدان بفيديو نشرته عبر “يوتيوب” ورصدته “وطن“، إن هيا الشعيبي قامت بالاتصال بالفنانة البحرينية زهرة عرفات، واعتذرت منها بعدما أساءت إليها وأخطأت في حقها.

وأضافت العيدان: “أكتر شيء عجبني في هيا إن الـ4 أيام اللي اتحجزت فيهم بالنيابة علمتها، وأكبر دليل أنها صالحت زهرة عرفات ودقت عليها واعتذرت لها، وهذا بحد ذاته يكبر هيا مو عيب إن الإنسان يغلط العيب إنه يكابر عن الاعتذار.. وحاجة نفخر بيها إن كده بنات الكويت لما يغلطوا يعتذروا”.

وتابعت: “زهرة قبلت الاعتذار، وكده الاتنين ربحانين، بس أنا حابة أوضح شغلة للي بيقولوا لزهرة عرفات روحي ديرتك، زهرة أصلا قاعدة في ديرتها لأنها متزوجة كويتي صار لها فترة طويلة إحنا نعرف لكن يمكن ما قالت حق الناس العادية”.

وعلى الرغم من دفاع العيدان عن هيا الشعيبي وإشادتها بتصرفها بعد خروجها من السجن، إلا أنها أكدت أنه لن يكون هناك صلح بينهما، مضيفة: “أنا وهيا مش هنتصالح لأن اللي بيني وبينها شيء عظيم.. وأرجع وأقول إن أنا بغفر في أي شي إلا أمي.. والله لو هي سبتني بكل مسبات الدنيا ما أهتم ولو جيت تصالحني أتصالح.. ولا أحد يقولي مي أنتي قلبك أسود لا لكن أنا ما أقدر أسامح في حق أمي الميتة”.

ويعود الخلاف بين الفنانتين، حين صرحت زهرة عرفات في لقاء صحفي وقالت: “أنا مسؤولة عن كلامي انه الفن والإعلانات يعيشنا بصورة مستورة وحياة كريمة لكن لا يعطي ثراء فاحش ولا يخلي عندي يخت وشاليه وساعات بالشيء الفلاني، فيه بعض الفنانين بالكويت من عوائل غنية وأيضا بعض المشاهير عندهم مشاريع تانية”.

واعتبرت هيا الشعيبي تصريحات الفنانة البحرينية تأكيداً لتورط فنانات الكويت في قضية غسيل أموال المشاهير، مشيرة إلى أنها لن تسكت لها بعد الآن مطالبة إياها بإعلان اعتزالها.

هذا وقد أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في سناب شات .

ونشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، تُظهر استعدادتهم لاستقبالها، حيث تمّ ذبح خروف ابتهاجاً بخروجها من السجن .

وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها، حيث بدا وجهها شاحباً وعلامات التعب تبدو واضحةً عليها .

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