تصريحات هامة لوزير الصحة العُماني عن لقاح كورونا.. كشف موعد توفره “لكن لن يتم شرائه في هذه الحالة”

أطلق وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد السعيدي، تصريحات جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والمرتقب طرحه بحلول نهاية هذا العام، وكشف عن وضع السلطنة بخصوص هذا اللقاح

الوزير العماني وفي مؤتمر صحفي للجنة العليا للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، اليوم الخميس، قال إن السلطنة وقعت مع عدة شركات من أجل الحصول على اللقاح.

وأوضح أنه ربما سيتم توفير اللقاح على نهاية العام الحالي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لن يتم شراء اللقاح أو دخوله للسلطنة إلا بعد إثبات سلامته.

من جانبه، أوضح مدير عام مراقبة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، سيف العبري، أنه توجد شركات وصلت إلى مراحل متقدمة في تجارب اللقاح، والعديد منها وعدت بتوفير اللقاح لصالح سلطنة عمان، مشيرا إلى أن ذلك سيكون”ربما نهاية هذا العام”.

وأكد أن قرار اللجنة العليا بمنع التجمعات بكافة أشكاله، “لم يلغ حتى اليوم”؛ وأن انخفاض نسبة التعافي في السلطنة، ليس لأن المرض أكثر شدةً أو فتكا، “بل هو ناجم عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية”.

وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر، أن إجمالي حالات الإصابة بوباء “كوفيد 19” في سلطنة عمان بلغ 108296، والعدد الكلي لحالات التعافي 94229، بنسبة 87 بالمئة.

ولم تذكر اللجنة إجمالي الوفيات جراء مضاعفات فيروس كورونا؛ غير أنها أكدت أنها ما زالت دون 1 بالمئة من إجمالي الإصابات.

هذا وصرح الوزير السعيدي بأن الإغلاق التام تكلفته الاقتصادية باهظة جدا، وتوجيهات السلطان هي الحفاظ على حياة الجميع بغض النظر عن التضحيات الأخرى.

وأكد “السعيدي” ضمن تصريحاته أن هناك قلقا شديدا ينتابنا جميعاً ولأول مرة نصل لعدد 220 شخص في العناية المركزة لنفس المرض وفقد ثلاثة أشخاص من القطاع الصحي بسبب الفيروس، منوهًا أن اللجنة العليا تمثل الحكومة لكنها لا تقوم مقام الكُل.

وعرج وزير الصحة إلى حالات الوفاة، وأكد أن لدينا حالات وفاة لمن هم أقل من 20 و 30 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة وغير متقدمين بالعمر، مشيرا إلى أنه بالأمس فقدنا ثالث حالة من العاملين في القطاع الصحي، أصيب وتوفي بسبب الفيروس، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان، وهناك مجالس عزاء أدت إلى مجال عزاء أخرى، وتوفي 3 أشخاص لأن أقاربهم ذهبوا إلى العزاء وعادوا حاملين الفيروس.

وشدد على ضرورة التبليغ عن المخالفات، وهي واجب وطني، وقال “لا نعرف حتى اليوم التأثير طويل الأمد على المصابين، وهناك من أصيب بالمرض واستمرت الأعراض الجسدية النفسية معه لفترة طويلة، والدكتور أنس بن ناصر الكمياني أخصائي طب أسرة ومجتمع بوزارة الصحة حاضر معنا اليوم، وقد عان الأمرين من الفيروس وسيحكي ما حصل معه”.

وكشف وزير الصحة العماني أنَّ الذكور الأكثر عرضة للوفاة بمرض كوفيد 19، والوافدون الأعلى في نسبة الوفيات، وأن نسبة من توفوا في العناية المركزة مقارنة بمن توفوا في الأجنحة ٨٣٪.

وقال أيضا إن عدد المصابين بفيروس كوفيد_19 من العاملين الصحيين بلغ 3914 منهم:577 طبيباً بنسبة 15%، 1831 من طاقم التمريض بنسبة 47%، 1506 من الفئات الطبية الاخرى بنسبة 38%.

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 منه.

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