“تربينا على حمل حذاء الرجل فوق راسنا”.. “شاهد” “مرشحة تعدد الزوجات للانتخابات المصرية تختار “الموز” شعاراً لها!

أثارت المصرية وفاء صلاح الدين، والتي عُرفت باسم “مرشحة تعدد الزوجات” الجدل من جديد بعد الشعار الذي اختارته لانتخابات مجلس النواب المصري عن دائرة شبين الكوم.

وظهرت “وفاء” في جلسة تصوير نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك” ورصدتها “وطن” وهي تحمل الموز، الرمز الانتخابي الذي اختارته لها.

﷽ 🍌وفاء صلاح الدين🍌أصغر مرشحه مجلس النواب٢٠٢٠🍌دائره مركز وبندر شبين الكوم🍌🍌رمز ثمره الموز🍌ميكاب ارتيست ا/ مياده ابو العطا تصوير / احمد عبد الكريم Posted by ‎Wafaa Salah ELdin-وفاء صلاح الدين‎ on Tuesday, October 6, 2020

فبعد عام من إطلاق دعوتها لـ”تعدد الزوجات” تحت شعار “طالما يستطيع الرجل جسمانيا” فوجئ المصريون بترشحها في انتخابات مجلس النواب متخذةً “الموز” شعاراً لها، ما أثار الجدل حول الإيحاء الجنسي الذي يحمله الشعار.

وبررت وفاء جلسة التصوير بأنها ضمن الدعاية الانتخابية باعتبار الموز رمزها الانتخابي، وكتبت: “أنا لم اختر «الموز» من تلقاء نفسي كرمز دعائي لي في انتخابات مجلس النواب المرتقبة، أنا احترمت أن الدولة وضعت الرمز ضمن رموز الترشيح”.

كما ظهرت ببث مباشر على صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك» ردت خلاله على الانتقادات قائلة: “أنا غاضبة من الناس التي تسبني، أقبل أيديكم لا أريد أن أكره بلدي، أنا تعبت كثيرا ولم أجد من يقف بجواري، الناس التي تبعث لأمي وتقول لها الصحف تتحدث عن بنتك، أين كنتم وأنا أجلس في شرفة منزلي وأبكي، وأفطر على موائد الرحمن في شهر رمضان حتى لا أكون بمفردي”.

والنبى مش تكرهونى فى بلدى باللى بتعملوا دا بتقلولى اكرهيها والله نفسي اعمل حاجه لبلدى انا اتبهدلت فى حياتى بس عمرى ما فكرت اكرهها وكنت دايما عندى امل فى ربنا وبقول يمكن نصيبى كده لييييييييه الهجوم طب كنتوا فيييييين لما دا حصل معاياوفاء صلاح الدينوفاء صلاح الدينأصغرمرشحه مجلس النواب٢٠٢٠دائره مركز وبندر شبين الكوم🍌رمز ثمره الموز🍌 Posted by ‎وش الخير اجتماعى‎ on Tuesday, October 13, 2020

وتثير “مرشحة تعدد الزوجات” الجدل منذ اللحظة الأولى لظهورها سواء بتصريحاتها الغريبة، أو بجلسات تصوير لم يعتد عليها البعض.

فقد وجهت وفاء بوقت سابق رسالة عبر صفحتها للنساء قالت فيها: “رسالة لجميع السيدات، مهما كبرتي وربنا كرمك في وظيفتك ووصلتي لأعلى المناصب لا تنسي إنك في الأول والآخر أنثى”.

وتابعت: “في الأول والآخر لا يوجد مقارنة بين الرجل والأنثى، الرجل له احترامه وتقديره وحبه، ونحن تربينا على حمل حذاء الرجل فوق راسنا لأنه هو من يستر عرضنا”.

الجدير بالذكر أن وفاء صلاح الدين من محافظة المنوفية وتبلغ من العمر 25 عاما، و ترغب في تحقيق حلمها بأن تكون عضوا في مجلس النواب لتدخل السرور على قلب والدتها، وتعيش بمفردها منذ 7 سنوات دون والديها أو أخواتها بسبب الغربة وظروف العمل.

وحددت “مرشحة تعدد الزوجات” مواصفات فتى أحلامها بأن يكون أربعينيا، في نفس مستوى طولها، ولديه “غمازات” في الوجه، وهو ما أثار الجدل أيضا، و قالت أيضا عن مواصفات فتى أحلامها إنه يجب أن يكون قوي الشخصية، ويحب اللون الأزرق، و”دمه خفيف”، وأن يقبل أن ترتدي “تايجر” ليلة الزفاف وليس فستان فرح، و”حِمش”.

ويتشكل مجلس النواب المصري من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة من عدد الأعضاء.

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