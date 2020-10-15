المتشبه بالنساء بدر خلف
بدر خلف
حياتنا

الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتحرش بـ الفنان السعودي رابح صقر وهذا ما جرى!

كتب وطن
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كشف الإماراتي المُتشبه بالنساء ، أن الفنان السعودي ، قام بحظره من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

 

وكتب بدر خلف تغريدة رصدتها “وطن” مرفقةً بصورة: “عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟ يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير”.

 

وأشاد المغردون بتصرف رابح صقر مع بدر خلف، مؤكدين أن مافعله هو التصرف الأكثر مثالية أمام حركاته المثيرة للجدل وتشبههه بالنساء وتماديه في ذلك لدرجة إعلان حمله.

 

وكان بدر خلف قد علق على تغريدة لرابح صقر، وكتب: “صباح النور روحي يا كيكة انته حط ماسكات”.

 

يأتي ذلك بعد صدمةً كبيرة تسبب بها بدر للجمهور بعد ظهوره بصدر أنثوي استعرضه خلال ارتدائه حمالة صدر نسائية بفيديو جديد.

 

وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر”، وهو يرتدي فستاناً عارياً يُشبه قميص النوم، ويكشف عن صدر أنثوي متكامل، وعاري البطن.

 

وعلق بدر على الفيديو قائلاً: ” خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا”.

 

وتعدى بدر خلف، كل خطوط الحياء وتسبب في هجوم عنيف عليه لتصرفه الوقح. حين نشرت تغريدة عبر حسابه بتويتر وأرفقها بصورة اختبار حمل وعلق عليها وكأنه يعلن عن حمله في تصرف غريب قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

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تعليق 1
  1. عماني يقول

    وحليلك انتي ماسك محد ضربك بعصاء المخنث انتيه

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