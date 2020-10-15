الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتحرش بـ الفنان السعودي رابح صقر وهذا ما جرى!

كشف الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف، أن الفنان السعودي رابح صقر، قام بحظره من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعدما طالبه بدر بوضع قناع للبشرة، لجعلها أجمل.

وكتب بدر خلف تغريدة رصدتها “وطن” مرفقةً بصورة: “عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟ يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير”.

عطاني بلوك عشان قلتله حط ماسك؟

يما شهالنفسية هذا الي يبي لكم الخير.. pic.twitter.com/VjjrXt1yJ5 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 13, 2020

وأشاد المغردون بتصرف رابح صقر مع بدر خلف، مؤكدين أن مافعله هو التصرف الأكثر مثالية أمام حركاته المثيرة للجدل وتشبههه بالنساء وتماديه في ذلك لدرجة إعلان حمله.

عشان كذا احبه هالرابح https://t.co/QPwy2PsBFp — تقريبا انا (@lllooiiiiii) October 14, 2020

وكان بدر خلف قد علق على تغريدة لرابح صقر، وكتب: “صباح النور روحي يا كيكة انته حط ماسكات”.

يأتي ذلك بعد صدمةً كبيرة تسبب بها بدر للجمهور بعد ظهوره بصدر أنثوي استعرضه خلال ارتدائه حمالة صدر نسائية بفيديو جديد.

وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر”، وهو يرتدي فستاناً عارياً يُشبه قميص النوم، ويكشف عن صدر أنثوي متكامل، وعاري البطن.

خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب،

متحمسين على شيلتي؟

باقي كم يوم وتنزل انتظروا ❤️ pic.twitter.com/2sJyUbvqBt — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) October 3, 2020

وعلق بدر على الفيديو قائلاً: ” خلف الكواليس قبل ما أشيل الشنب، متحمسين على شيلتي؟ باقي كم يوم وتنزل انتظروا”.

وتعدى بدر خلف، كل خطوط الحياء وتسبب في هجوم عنيف عليه لتصرفه الوقح. حين نشرت تغريدة عبر حسابه بتويتر وأرفقها بصورة اختبار حمل وعلق عليها وكأنه يعلن عن حمله في تصرف غريب قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

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