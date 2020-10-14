وسائل إعلام ممولة إماراتياً تنشر مزاعم عن مراسل الجزيرة في سلطنة عمان .. هكذا ردّ “النمري”

ردّ مراسل قناة الجزيرة في سلطنة عمان سمير النمري على ما ادعته بعض وسائل الإعلام الممولة من الإمارات عن توجيه إنذار له من قِبَل السلطات العمانية .

وقال “النمري” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “يريدون إسكات صوتنا ومواصلة جرائمهم بحق شعبنا ووطننا”.

وأضاف: “خزعبلاتهم في الصحف الصفراء التي تمولها أبوظبي، لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة السير في تعرية ممارساتهم. لم أجد في عُمان إلا الحب والتقدير والاحترام”.

يريدون إسكات صوتنا ومواصلة جرائمهم بحق شعبنا ووطننا. خزعبلاتهم في الصحف الصفراء التي تمولها أبوظبي، لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة السير في تعرية ممارساتهم. لم أجد في عُمان إلا الحب والتقدير والاحترام. https://t.co/a3uWgwiM2I — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) October 12, 2020

جاء ذلك في أعقاب زعم وسائل إعلام ممولة من الإمارات في مقدّمته صحيفة “العرب” اللندنية أنّ السلطات العمانية وجّهت إنذارا لـ”النمري” على إثر نشاطاته التي وصفتها بـِ”التحريضية المسيئة” إلى السعودية واليمن داخل الأراضي العمانية.

ونشرت الصحيفة تقريراً حول ما تدّعي أنّها “خلية مسقط” -وهو مصطلح إعلامي تمت صناعته والترويج له إماراتياً -، وزعمت أن سلطنة عمان “تضيّق الخناق” على “الخلية” المزعومة.