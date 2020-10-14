سمير النمري
سمير النمري
الهدهد

وسائل إعلام ممولة إماراتياً تنشر مزاعم عن مراسل الجزيرة في سلطنة عمان .. هكذا ردّ “النمري”

كتب وطن
0

ردّ مراسل قناة الجزيرة في سلطنة عمان سمير النمري على ما ادعته بعض وسائل الإعلام الممولة من الإمارات عن توجيه إنذار له من قِبَل السلطات العمانية .

وقال “النمري” في تغريدةٍ بحسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”: “يريدون إسكات صوتنا ومواصلة جرائمهم بحق شعبنا ووطننا”.

وأضاف: “خزعبلاتهم في الصحف الصفراء التي تمولها أبوظبي، لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة السير في تعرية ممارساتهم. لم أجد في عُمان إلا الحب والتقدير والاحترام”.

جاء ذلك في أعقاب زعم وسائل إعلام ممولة من الإمارات في مقدّمته صحيفة “العرب” اللندنية أنّ السلطات العمانية وجّهت إنذارا لـ”النمري” على إثر نشاطاته التي وصفتها بـِ”التحريضية المسيئة” إلى السعودية واليمن داخل الأراضي العمانية.

ونشرت الصحيفة تقريراً حول ما تدّعي أنّها “خلية مسقط” -وهو مصطلح إعلامي تمت صناعته والترويج له إماراتياً -، وزعمت أن  سلطنة عمان “تضيّق الخناق” على “الخلية” المزعومة.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“كلنا لا نحب الضرائب”.. أكاديمي بارز بجامعة السلطان قابوس يكشف…

الهدهد

رغم الخدمة التاريخية التي قدمها للاحتلال.. كاتب إسرائيلي يستهزئ بابن زايد ويكشف كيف…

الهدهد

“ياما في السجن مظاليم”.. ناصر الدويلة كتب مذكراته بالحبس وسجون الكويت…

الهدهد

بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة في السلطنة .. “الشاهين” يحذّر العمانيين من…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.